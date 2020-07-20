Netflix'ten Çekilme İddiaları Hakkında Resmi Açıklama: İşte Detaylar

Netflix Türkiye'den çekilecek mi? Sosyal medyada Netflix'in Türkiye'den çekileceği iddia edilmişti. Konu hakkında Mahir Ünal açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi ise Netflix tarafından resmi açıklama yapıldı. İşte Netflix Türkiye'den çekilecek mi? sorusunun cevabı.

Netflix Çekiliyor Mu?

Netflix sözcüsü tarafından yapılan resmi açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Netflix olarak Türkiye'deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz. Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikayeleri dünyanın her köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da sosyal medya hesabı üzerinden Netflix hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Ünal açıklamasında "#NetflixTurkey ne siyasi düzeyde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile ne de resmi düzeyde İletişim Başkanlığı ile görüştü. Türkiye’den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix’in daha derin işbirliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum." cümlelerine yer vermişti.

Yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere Netflix Türkiye'den çekilmiyor.

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