Netflix CEO'su, Netflix'in Reklam Almayacağına Söz Verdi

Netflix’in CEO’su Reed Hastings, geçtiğimiz salı günü dijital yayın platformunun 2019’un dördüncü çeyrekteki gelirlerini açıklarken Netflix’in reklam politikası ile ilgili de konuştu. Hastings yaptığı açıklamalarda, Netflix’in reklam içeren versiyonları ile ilgilenmediklerini ifade etti.

Hastings; Google, Facebook ve Amazon’un internet reklamcılığı konusunda oldukça güçlü olduklarını, bunun ise çok fazla kaynaktan veri almalarından kaynaklandığını söyledi. Bu üç şirketin, ileride internet reklamcılığı işinin çoğuna sahip olacağını dile getiren Hastings, uzun vadede bu işin kolay para getirmeyeceğini ifade etti.

Netflix’te reklamların yer almaması, platformun kullanıcı veri güvenliği konusunda daha güvenli olmasını sağlıyor. Çok daha basit bir iş modeline sahip olduklarını ve sadece yayın akışı ve müşteri memnuniyeti üzerine odaklı olduklarını söyleyen Hastings’e göre Netflix’in iş modeli çok daha iyi kazanç ve kar getirecek bir modele sahip. Bunun için de Netflix kendilerine dezavantaj sağlayacak durumlar içerisine girmek istemiyor.

Netflix ile ilgili reklam alacağına dair söylentiler ara sıra ortaya çıksa da konuyla ilgili olarak Netflix yetkililerinin duruşu hep aynı oldu. Netflix'in kullanıcılara cazip gelmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi platformda reklamların yer almaması olduğu için Netflix'te reklamların yer alacağından korkmak gereksiz gibi görünüyor.