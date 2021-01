Netflix CEO'sunun Disney+'ın Yükselişi Hakkındaki Yorumu

Kullanıcı kitlesi bakımından dünyanın en önde gelen dijital yayın platformlarından biri olarak bilinen Netflix CEO'su üç aylık kazancına dair yaptığı röportaj sırasında Disney+’ın son zamanlarda dikkate değer başarısı hakkında da önemli açıklamalarda bulundu ve platform ile ilgili bu zamana kadar yaptığı en kapsamlı yorumlarından bir tanesini yaptı.

Netflix CEO'su, Disney+'ın Yükselişi Hakkında Ne Düşünüyor?

Dijital yayın platformları arasındaki rekabet her geçen gün daha çok kızışırken sektöre yeni yeni isimler ekleniyor. Disney Plus, Netflix’e göre çok daha yenilerde yayın hayatına başladı ve Netflix’le yarışabilecek kadar büyük bir kullanıcı kitlesine henüz sahip değil. Netflix, dünyanın dört bir yanındaki internet kullanıcısı tarafından kullanılırken Disney Plus nispeten daha az bir kullanıcı kitlesi tarafından kullanılıyor.

Netflix, rekabetteki hareketliliğe rağmen kendisine göre çok daha yeni olan Disney Plus’tan 116,9 milyon abone önde. Disney+’ın abone sayısı şu anda 86,8 milyonken Netflix’in abone sayısı 203,7 milyon. Şirket buna rağmen geleceği düşünerek emin adımlarla ilerlemek istiyor. Rakibini küçümsemek yerine doğru ve etkili adımlar atmak, abonelerini elinde tutma stratejisine ek olarak kullanıcı kitlesini gün geçtikçe daha da büyütmek istiyor.

Netflix’in kurucusu ve CEO’su Reed Hastings, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Disney’in yaptığı şey çok etkileyici. Bu, bize izleyicilerin daha fazla içerik için daha fazla para ödemeye istekli olduğunu gösteriyor çünkü seyirciler güzel hikayelere açlar ve Disney’in elinde harika hikayeler var” ifadelerini kullandı.

Şirketin planlarından da bahseden Hastings, “Abone sayımızı arttırmak, içerik bütçemizi arttırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Disney ile Netflix’in her türlü film ve dizi için yarışması dünya için harika olacak. Onları aile animasyonunda yakalama ve belki en nihayetinde onları geçme konusunda çok heyecanlıyız. Onları yakalamak için önümüzde uzun bir yol var ve genel eğlence alanındaki liderlik konumunda kalmaya devam etmek istiyoruz. Örneğin Bridgerton’u yakın bir zamanda Disney’de görebileceğinizi zannetmiyorum” şeklinde konuştu.

Siz Reed Hastings’in Disney Plus hakkındaki yorumu ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.