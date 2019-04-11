Netflix, 'Chambers' Dizisinin İlk Fragmanını Yayınladı

Netflix, bir kalp nakli sonrasında yaşanan sıra dışı olayları konu alan yeni doğaüstü korku dizisi Chambers’ın ilk fragmanını yayınladı. İki hafta sonra yayınlanacak olan dizinin başrollerinde Uma Thurman ve Tony Goldwyn yer alıyor.

Dizide Uma Thurman ve Tony Goldwyn, hayatını kaybeden kızlarının kalbini bir başka genç kıza bağışlayan bir aileyi canlandırıyor. Genç bir kalp krizi kurbanı olan Sasha (Sivan Alyra Rose) da kalp naklinin yapıldığı genç kız olarak rol alıyor. Sasha ve ailesi, kederli çift ile iletişime geçiyor ve kızlarının hatırasına saygı göstereceklerine dair söz veriyor.

Sasha, bir arkadaşına "Yaşamam için birinin ölmesinin gerekmesi çok garip." diyerek içini döküyor. Birinin zamansız ölümüyle diğerinin hayatını kurtarmış olması, bu iki genç bayan arasında belirgin paralellikler olduğunu gösteriyor.

Olaylar Korkutucu Bir Hal Almaya Başlıyor

Ancak Sasha’nın ilk başlardaki minnet duyguları, bazı rahatsız edici işaretler fark etmeye başlamasıyla birlikte yerini korkuya bırakıyor. Genç kız, korkutucu şeyler görmeye ve organ bağışçısının ölümüne yol açan olaylarla ilgili takıntılı olmaya başlıyor.

Kıdemli senarist Stephen Gaghan'ın baş yapımcı olarak görev yaptığı Chambers, yeni isimlerden birisi olan Leah Rachel tarafından yaratıldı ve yönetildi. Deneme yayınını ise baş yapımcı olarak görev alan Alfonso Gomez-Rejon yönetti. Chambers dizisinin 10 bölümünün tümüne 26 Nisan’da Netflix üzerinden erişilebilecek.