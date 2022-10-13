Netflix, Cici Filminin Fragmanını Yayınladı

Netflix yerli yapımlarına bir yenisi daha geliyor. Berkun Oya'nın Cici filminin resmi fragmanı yayınlandı. Filme dair her şey haberimizde!

Hasan Okçu
Hasan Okçu -

Bir Başkadır dizisinin yönetmenliğini yapan Berkun Oya'nın bu sefer senaryosunu da üstlendiği Cici filminin resmi fragmanı yayınlandı. Oyuncu kadrosunda usta isimlerin yer aldığı film, şimdiden izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.

Filmin Konusu ve Oyuncu Kadrosu

Acı bir kaybın ardından köyden kente göç eden bir ailenin 30 yıl sonra eski evlerinde buluşmasını anlatan film, bu buluşmayla birlikte bastırılmış duyguların ve sırların ortaya çıkmasını ele alıyor. Sırlarla birlikte eski yaralar da tekrar açılıyor. 

  • Funda Eryiğit
  • Fatih Artman
  • Ayça Bingöl
  • Yılmaz Erdoğan
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  • Nur Sürer
  • İncinur Daşdemir
  • Olgun Şimşek
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