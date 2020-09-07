Netflix, Cuties Filmini Türkiye Kataloğundan Kaldırdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Netflix’in 9 Eylül'de yayınlayacağı Cuties isimli filmin kaldırılmasına karar vermişti. Cuties filmi Netflix'in kütüphanesinden kaldırıldı. İşte detaylar.
Netflix Cuties Filmini Kaldırdı
11 yaşındaki bir çocuğu konu alan film hakkında RTÜK geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. Oy birliği ile yayıncı kuruluşun programı kataloğundan çıkarması gerektiğine karar verilmişti.
Cuties filmi RTÜK'ün kararı doğrultusunda Netflix'in kataloğundan çıkartıldı. Film Türkiye'de yayınlanmayacak. Cuties filmi başta Twitter olmak üzere tüm sosyal medya platformlarında gündem olmuştu. Kullanıcılar filme tepki göstermişti.
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