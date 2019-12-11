Netflix, Daha Ucuz ve Uzun Vadeli Abonelik Planlarını Test Ediyor

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Netflix, yeni abonelik planlarını test etmeye başladı. Şu anda Hindistan'da test edilmeye başlanan yeni abonelik planları fiyatları ile kullanıcıların gönlüne taht kuruyor.

Netflix Hindistan'da Yeni Abonelik Planlarını Test Ediyor

Netflix, 3 aylık, 6 aylık ve 12 aylık abonelik planlarını test ettiğini açıkladı. Yeni abonelik planlarında fiyatlar %50 oranına kadar düştü. Hindistan'da üç aylık 4K Netlix aboneliği 27 dolardan, 6 aylık 47 dolardan ve 12 aylık 68 dolardan bazı kullanıcılara sunulmakta. Netflix konu hakkında yaptığı açıklamada " her zaman olduğu gibi bu bir denemedir" dedi.

Abonelik fiyatlarında indirime giden Netflix, Hindistan'da daha fazla kullanıcıya ulaşmayı amaçlıyor. Netflix ara ara bazı ülkelerde bu tür denemeler yapmakta. Şirketin gelecek aylarda atacağı adımlar kulllanıcılar tarafından merak edilmekte. Netflix CEO'su Reed Hastings yaptığı açıklamada şirketin yerel Hint içeriklere 400 milyon dolar yatırım yapacağını söylemişti.

Netflix'in Hindistan'da büyük rakipleri bulunuyor. Bu rakipleri geçmek için de şirket çeşitlik kampanyalar yaparak kullanıcı kazanmaya çalışıyor. Netflix ilerleyen günlerde yeni abonelik fiyatlarını ülkemizde de test edebilir. Konu hakkında net bir bilgi ne yazık ki yok. Detaylar gelir ise sizleri bilgilendireceğiz.