Netflix Deneme Sürümü Tekrar Kaldırıldı!

Dünya genelinde en popüler dijital yayın platformlarından bir tanesi olan Netflix, insanları oldukça üzecek bir karar aldı. Popüler dijital yayın platformu, 30 günlük deneme sürümünü geçtiğimiz aylarda kaldırmıştı. Şirket, bir süre sonra deneme sürümünü tekrar kullanıma sunmuştu. Netflix, yeni aldığı karar ile beraber deneme sürümünü tekrar kaldırdı. Peki, Netflix deneme sürümü neden kaldırıldı? Dijital yayın platformu tarafından alınan önemli karar ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Netflix Deneme Sürümü Neden Kaldırıldı?

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan popüler dijital yayın platformu Netflix'i kullanan kişiler, uzun bir süre öncesine kadar kullanıcılara 30 günlük ücretsiz deneme abonelik elde etme imkanı sunuyordu ve dijital yayın platformunun kullanıcıları böylelikle Netflix'te yer alan içerikleri belirli bir süre boyunca ücretsiz olarak izleme şansına sahip olabiliyordu. Dijital yayın platformunda 30 gün deneme üyelik alan kullanıcılar memnun olduğu takdirde ücretli aboneliğe geçiş yapabiliyordu.

Netflix'in Türkiye'deki kullanıcıları her ne kadar belirli bir süreye kadar dijital yayın platformunun kullanıcılara sağladığı imkandan faydalanmış olsa da şirket geçtiğimiz aylarda milyonlarca kullanıcısını üzen önemli bir karar vermişti. Şirket tarafından alınan karar neticesinde geçtiğimiz aylarda bazı ülkelere deneme üyelik ile ilgili birtakım kısıtlamalar getirilmişti. Netflix deneme sürümü kısıtlamasından etkilenen ülkelerin içerisinde Türkiye de yer almıştı.

Netflix'teki ücretsiz abonelik servisi kaldırıldıktan sonra başta Twitter ve benzeri sosyal medya platformları olmak üzere Netflix Türkiye kullanıcılarının büyük bir kısmı, ücretsiz deneme üyeliğin kaldırılmasına çok büyük tepkiler vermişti. Dünyanın en çok kullanılan dijital yayın platformlarından Netflix ise gelen tepkilerden bir süre sonra 30 gün ücretsiz deneme üyelik sistemi yerine dijital yayın platformuna gelen yeni sistemi duyurmuştu.

Birbirinden çeşitli film, dizi, belgesel ve TV şovlarını içeren Netflix'in 30 gün ücretsiz üyelik imkanı elde etmesine olanak veren sistemin yerine platforma getirdiği ilk sistem ücretsiz film ve dizi izleme özelliği olmuştu. Netflix'in yeni sistemi ile beraber Stranger Things, Murder Mystery, Elite, The Boss Baby: Back in Business gibi bazı içerikler ücretsiz olarak seyircilerle buluşturulmaya başlanmıştı ancak şirket ilerleyen günlerde yeni bir karar alarak deneme üyelikleri tekrardan getirmişti.

Şirketin Netflix'in web sitesine 30 gün ücretsiz deneme üyelik sistemini geri getirmesi çok sürmeden deneme üyelik kampanyası tekrardan kaldırıldı. Netflix deneme sürümü kullanmak isteyerek Netflix'in web sitesi ziyaret eden internet kullanıcıları, 30 gün ücretsiz deneme üyelik yerine yeni bir kampanya teklifi ile karşılaştı. Netflix'in web sitesini ziyaret eden kullanıcıların önüne gelen kampanya teklifinde "%100 eğlence. İlk 30 gün için 8,99 TL" ifadesi yer alıyor.