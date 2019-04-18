Netflix, Dizi ve Filmlerin İzlenme Verilerini Paylaşmaya Hazırlanıyor

Dünyanın en çok tercih edilen dijital yayın platformu olan Netflix, bundan sonra orijinal dizi ve filmlerinin ne kadar izlendiğini açıklayacak.

Netflix şefi Ted Sarandos, salı günü yatırımcılarla yaptığı görüşme sırasında, şirketin şeffaflık odaklı yeni politikası hakkında konuştu. Sarandos, şirketin çok yakında platformdaki içerikler ve izleyici sayıları konusunda daha ayrıntılı veriler paylaşacağını söyledi.

Esasen Netflix, yavaş yavaş daha fazla veri paylaşmaya başladı bile. Şirket Aralık ayında yaptığı açıklamada, başrolünde Sandra Bullock’un olduğu gerilim filmi Bird Box’ı, ilk yedi günde 45 milyondan fazla hesabın izlediğini söylemişti.

Bununla birlikte, genellikle her bir hesabın birden fazla kullanıcıyı barındırdığını söylemekte fayda var. Ortak hesaptan yapılan izlemeler bir izleme olarak kayda geçiyor. Bu da, ortaya çıkan rakamın üzerine çok daha fazla koymak anlamına geliyor.

Ne Sarandos ne de CEO Reed Hastings, Netflix verilerinin nasıl toplandığı veya ne tür bilgilerin paylaşacağı konusuna tam olarak açıklık getirmedi; ancak Hastings, şirketin her çeyrekte biraz daha fazla şeffaf olacağını belirtti.

Öte yandan Netflix, kullanıcılar tarafından izlenen en popüler 10 TV dizisini ve filmi gösterecek yeni bir “En İyi 10” özelliğini test ediyor. Söz konusu özelliği önce İngiltere’de test eden şirket, beta testinden toplanan verilere göre hareket edecek.

Son dönemde Apple ve Disney gibi yeni rakipler kazanan Netflix, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, dünya çapında 148 milyon aboneye ulaştığını duyurmuştu.