Netflix Dizisi ile Ünlü Olan 15 Yaşındaki Millie Bobby Brown'dan Milyonluk Anlaşma

Netflix'de yayınlanan Stranger Things dizisi ile büyük bir hayran kitlesi toplayan 15 Yaşındaki Millie Bobby Brown yeni bir film anlaşması yaptı.

Millie Bobby Brown, Sherlock Holmes Filminden Servet Kazanacak

Millie Bobby Brown, 6.1 milyon dolara Sherlock Holmes filmi için yapımcı şirket ile anlaşmaya vardı. Millie Bobby Brown, Sherlock Holmes filminde Enola Holmes karakterini canlandıracak. Genç oyuncu sadece 6.1 milyon almayacak.

Sherlock Holmes filmi gişede büyük bir başarı elde ederse Millie Bobby Brown, 800 bin dolar daha alacak. Millie Bobby Brown genç yaşta tek bir film ile milyon dolarlar kazanacak.

Millie Bobby Brown'un Enola Holmes karakterini canlandıracağı Sherlock Holmes filmi hakkında şu anda herhangi bir detay mevcut değil. Sherlock Holmes filmi hakkındaki detayların ilerleyen haftalarda gelmesi bekleniyor. Sherlock Holmes filminde hangi oyuncuların oynayacağı da henüz bilinmezliğini korumakta.

Sherlock Holmes filmi hakkında detaylar gelir ise sizleri bilgilendireceğiz. Millie Bobby Brown yaptığı anlaşma ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.