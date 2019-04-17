Netflix, Dünya Çapında 148 Milyon Aboneye Ulaştı

Son dönemde Apple ve Disney gibi yeni rakipler kazanan Netflix, streaming yayın sektöründeki liderliğini pekiştirmeye devam ediyor. ABD’li şirket, bugün itibarıyla dünya çapında 148 milyon aboneye ulaştığını açıkladı.

Geçmişte posta yoluyla DVD dağıtan bir şirketten, bugün dünyanın en büyük online dizi ve film platformuna evrilen Netflix, kullanıcıların izleme alışkanlarını radikal bir şekilde değiştirdi.

Henüz emekleme aşamasında olan dijital yayın sektörüne yürümeyi öğreten Netflix, Apple ve Disney gibi pek çok şirketi de arkasından sürüklemeye başladı; ancak söz konusu iki şirketin Netflix’i hem içerik hem de kullanıcı sayısında yakalaması için önünde daha uzunca bir yol olduğunu söylemekte fayda var. Yine de sektörün yeni oyuncular kazanması, müşterilere yeni alternatifler sunması açısından oldukça değerli.

Netflix, bugün yaptığı açıklamada, dünya çapında 148 milyondan fazla aboneye sahip olduğunu duyurdu. Son üç ayda 9.6 milyon kullanıcı daha kazanan platform, güçlü büyümesine devam ediyor.

Şirket ayrıca, platforma “haftanın en iyi 10’u” adında yeni bir bölüm ekleneceğini duyurdu. Söz konusu listede, dünya çapındaki kullanıcılar tarafından o hafta en çok izlenen yapımlar yer alacak.

Son olarak Netflix CEO’su Reed Hastings, önümüzdeki haftalarda fiyatlandırma ve mevcut paketlerle ilgili önemli iyileştirmelerin olacağını söyledi.