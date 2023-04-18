Bir Devrin Sonu! Netflix DVD Kiralama Hizmeti Bitiyor

Biz günümüzde Netflix'i film ve dizilerin kataloglandığı bir dijital platform olarak tanısak da aslında firmanın çıkışı, dijital dağıtımla başlamadı. İlk defa 1998 yılında abonelik hizmetine dayalı DVD kiralama platformu olarak hayatına başlayan Netflix, yıllar sonra sonunda bu hizmetine son verme kararı aldı.

Netflix DVD kiralama hizmeti, bir dönem öylesine popüler hale geldi ki 40 milyondan fazla kişiye hizmet veriyordu. Ancak teknolojinin geldiği noktada artık kimsenin DVD kiralamaması sebebiyle bu hizmete son verileceği açıklandı.

Netflix Artık Tamamen Dijital Ortama Dönüş Yaptı

Netflix'in internet üzerinden film ve dizilerin izlenebildiği dijital platform hizmeti, 2007 yılına kadar dayanıyor. Dijital platformlar içerisinde bir mihenk taşı olarak görülen firma, internet üzerinden hizmet vermeye başladığından beri dünya çapında milyonlarca aboneye ulaştı.

Ancak tüm bu başarıya rağmen çıkış noktası olan DVD kiralama hizmetini yaklaşık 25 yıl sürdürmeye devam etti. Netflix'in 1998 yılından beri toplamda 5.2 milyar posta ile abonelerine DVD ulaştırdığı düşünülüyor. Firmanın bu kararı almasının arkasında artan DVD ulaştırma maliyetleri ve tabii ki abone sayısının hızla düşüş göstermesi yer alıyor.

DVD hizmetinin 2023 Eylül ayı itibarıyla tamamen sonlandıracağı açıklandı.