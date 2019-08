Netflix'e Kullanıcıların Hazırlayabileceği 'Koleksiyonlar' Geliyor

Netflix, kullanıcıların küratörlüğünü vurgulayan “Koleksiyonlar” adlı yeni bir özelliği test ediyor. Bu özellik sayesinde Netflix algoritmasıyla hazırlanan dizi veya film listelerinin haricinde kullanıcılar da koleksiyon hazırlayabilecek.

Netflix'in arayüzüne eklenecek onlarca farklı koleksiyonlarda şirketteki yaratıcı ekip uzmanlar tarafından hazırlanan filmler ve TV şovları yer alacak. Ayrıca Koleksiyonlar hazırlanırken yapımların türü, hikaye çizgisi veya karakterleri gibi temel özellikler ele alınacak.

Koleksiyonlardan bazılarında komik TV şovları, belgeseller ve gibi içeriklerle donatılacakken kimisinde ise bir konuyla ilgili yapılmış içeriklere yer verilecek. Netflix'in Koleksiyonlarından biriyle ilgileniyorsanız, “Takip Et” düğmesine basarak listeye alabilirsiniz. Böylelikle Koleksiyona yeni TV şovları ve filmler eklendiğinde haberdar olabilirsiniz.

Here's a look at the smooth transitions in the new Netflix Collections 👇 pic.twitter.com/5xPYRheCqn