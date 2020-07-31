Netflix'e Splinter Cell Animesi Geliyor! İşte Detaylar

Splinter Cell, yedi yıllık aranın ardından bir anime olarak geri dönebilir. Dünya genelinde çok popüler film serisi olan John Wick'in yaratıcısı Derek Kolstad Splinter Cell animesi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Netflix'te yayımlanacak olan anime ile ilgili detaylar haberimizde.

Splinter Cell Animesi Ne Zaman Yayımlanacak?

Variety'deki habere göre John Wick'in yaratıcısı Derek Kolstad, Splinter Cell animesi üzerinde çalışıyor. İddiaya göre söz konusu anime ilk iki sezon için onay aldı. İlk iki sezonunu toplamda 16 bölüm olacağı belirtiliyor. Derek Kolstad, söz konusu animede yazar ve uygulayıcı yapımcı olarak görev alacağı iddia ediliyor. Animenin ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

Gizlilik temalı video oyunu denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan bir tanesi olan Splinter Cell, ilk olarak 17 Kasım 2002 yılında piyasaya sürüldü. Serinin son oyunu olan Splinter Cell Blacklist ise 2013 yılında çıkışını gerçekleştirdi. Splinter Cell serisi, ilk oyundan itibaren oyuncular tarafından oldukça beğenildi.

Kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça popüler bir video oyunu olan Splinter Cell, bir seriye dönüştü. Sam Fisher isimli bir ajanı kontrol ettiğimiz Splinter Cell, Ubisoft'un en başarılı oyun serilerinden bir tanesidir. Geçtiğimiz haftalarda yeni Splinter Cell oyununun çıkış tarihi ile ilgili birtakım söylentiler ortaya çıkmıştı. Yeni Splinter Cell oyununun 2021 yılında çıkma ihtimalinin olduğu iddia ediliyor.

Netflix'te yayımlanacak olan söz konusu anime ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ubisoft firmasının en başarılı video oyun serisinin animesi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.