Netflix E-Ticaret İşine Girdi: Mağazada Neler Satılacak?

Netflix e-ticaret işine atıldı. Şirket tarafından aktarılan bilgilere göre açılacak sanal mağazada dizi, film ve bunlara ek olarak animelere özel ürünler satışa sunulacak. Bu ürünlerin içinde The Witcher gibi dünya genelinde izlenen popüler dizilerle ilgili ürünler olacak.

Netflix E-Ticaret Planının Detayları Neler?

BusinessInsider tarafından aktarılan bilgilere göre Netflix, perşembe günü New York Times'a yapmış olduğu açıklamada içerik kütüphanesinde yer alan dizi ve filmler ile ilgili ürünler satacağı çevrimi içi mağaza kuracağını duyurdu.

Netflix Tüketici Ürünleri Başkan Yardımcısı Josh Simon tarafından yapılan basın açıklamasına göre Netflix.shop tamamen Netflix'e ait olup, dijital yayın platformunun izleyicilerine benzersiz bir ürün yelpazesi sunmaya hazırlanıyor. Simon'a göre ürünler oldukça ilgi çekici ürünlerin yer aldığı bir çevrim içi mağaza olacak ve burada en çok sevilen Netflix içerikleri ile ilgili ürünler satın alınabilecek.

Netflix'in online mağazasında giyim de dahil olmak üzere çeşitli ürünler yer alacak ancak bu ürünler sınırlı olacak. Bu ay satışa sunulacak olan ürünler ise Netflix'in anime dizilerinden Yasuke ve Eden'den ilham alınarak geliştirilen tişörtler, kapüşonlular ve kolyelerden oluşuyor.

NY Times'ın aktardığı bilgilere göre bu ay piyasaya sürülen Lupin ürünlerinin içerisinde 60 dolarlık yastıklar yer alacak. Online mağazada şu anda yukarıda yer verilen animelerle sınırlı ürünler bulunuyor. Basın açıklamasına göre mağazaya yakın bir zamanda The Witcher ve Stranger Things gibi popüler dizi ve filmlerle ilgili ürünler de eklenecek.

Netflix.shop şu an sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan kişilerin alışveriş yapmasına olanak tanıyor ancak önümüzdeki aylarda diğer ülkelerde de kullanıma açılacak. Times'a göre mağaza için Shopify'dan destek alınıyor.

Simon, konu ile ilgili açıklamasında harika hikayelerin insanların hayatlarının bir parçası haline gelmesinin ne kadar heyecan verici olduğuna değindi. İnsanlara en sevdiği dizi ve filmlerle daha da yakın olmaları için onlara yeni bir yol sunmaktan heyecan duyduğunu belirten Simon, mağazaya yakın bir zamanda yepyeni ürünlerin geleceğine işaret etti.

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