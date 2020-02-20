Netflix'e Türk Yapımı Kategorisi Geldi

Günümüzde dijital yayın yapan pek çok platform olsa da Netflix, en çok tercih edilen platformların başında geliyor. Bütün dünyadan pek çok dizi ve filmin yer aldığı Netflix'te Türkiye’den de pek çok yapım bulunuyor. Netflix’e gelen son özellik ile kullanıcılar Türk yapımı olan dizi ve filmlere kolayca ulaşabilecekler.

Netflix’in bugün uygulamaya sunduğu kategori sayesinde Netflix kullanıcıları, Türk yapımı olan bütün dizi ve filmleri bir arada görebilecekler. 190 ülkede 167 milyondan fazla üyesi bulunan Netflix’in bu hamlesinin nedeni ise Türk yapımı dizi ve filmlerin dünyada tanınırlığını artırmak. Bildiğiniz gibi sadece Türk izleyiciler değil başka ülkelerden pek çok izleyici deTürk dizi ve filmlerine yoğun bir ilgi gösteriyor.

Kullanıcılar, Netflix’in web arayüzünden Türk yapımı kategorisine bu adresten ulaşılabilecekken akıllı televizyon kullananlar ise Türk dizileri ve Türk filmleri seçeneklerinden ulaşabilecekler. Netflix’in Türk yapımı kategorisinde Netflix orijinal yapımlarından olan Hakan: Muhafız, Atiye ve Rise of Empires: Ottoman gibi yapımlar yer alırken platformda aynı zamanda Organize İşler: Sazan Sarmalı, Leyla ile Mecnun, Ayla, Diriliş: Ertuğrul, Arif v 216, Masum gibi çok beğenilen dizi ve filmler de yer alıyor.

Netflix’te yer alan Türk yapımı eserleri izlemek için Netflix üyesi olmak gerekiyor olsa da üye olmayanlar da koleksiyonda yer alan dizi ve filmlerin neler olduğuna göz atabilecekler. Ayrıca Netflix kullanıcıları Türk yapımı dizi ve filmleri her zamanki gibi dünyanın her yerinden çeşitli altyazı ve dublaj seçenekleri ile izleyebilecekler.