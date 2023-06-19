Netflix Ekibi Köpek Balığı Saldırısına Uğradı

Gezegenimiz II'nin prodüksiyon ekibi Hawaii adalarında belgesel çekimi sırasında köpekbalıklarının saldırısına uğradı.Yapımcılığını Alastair Fothergill ve Keith Scholey’ın üstlendiği Gezegenimiz II belgeseli ekibi hayati bir tehlike atlattı.

Belgesel Çekimi Sırasında Köpek Balığı Saldırdı

Hawaii adaları içerisinde yer alan Laysan bölgesinde su altı çekimleri yaparken köpekbalıklarının saldırısına uğrayan ekip kıyıya yakın olması sebebiyle hızlıca kaçabildi.Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olay maddi hasarla atlatıldı.

Yaşanan olay hakkında Radio Times'a demeç veren yönetmen Toby Nowlan köpekbalıklarının davranışının "son derece sıradışı" olduğunu belirtti ve şu sözleri söyledi:

“Sudaki 'v' şeklindeki akıntı bize doğru geldi ve kaplan köpekbalığı bota sıçrayıp ısırarak botta muazzam delikler açtı. Bütün bot patladı. Köpekbalığını uzaklaştırmaya çalıştık ama buna hiç izin vermedi. Korkunçtu. Bu, o gün bize saldıran ikinci köpekbalığıydı. Neyse ki ekip karadan yaklaşık 100 metre uzaktaymış ve bot tamamen sönmeden önce kıyıya ulaşabilmişler."