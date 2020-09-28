Netflix Ekim 2020 İçerikleri Belli Oldu

Ekim ayına sayılı günler kala izleyicilerin kafasında "Netflix'te ekim ayında neler var?" gibi sorular oluşmuştu. Netflix Türkiye, YouTube kanalında yayımladığı video ile beraber kullanıcı kitlesinin kafasında oluşan soruların büyük bir kısmını yok etti. Peki, Netflix Türkiye kanalında yayımlanan videoya göre Netflix Ekim 2020 içerikleri ne olacak? İşte Netflix'te belgesel, dizi, film ve TV şovu izlemekten keyif alan herkesi sevindirecek ekim ayının içerik takvimi!

Netflix Ekim 2020 İçerikleri Listesi

Yeni tip koronavirüsün dünya geneline yayılması ile beraber insanlar artık zamanının büyük bir kısmını evde geçirmeye başlamış ve evde geçirdiği süre içerisinde zamanını eğlenerek değerlendirmek için dünyanın en popüler dijital yayın platformlarından Netflix'i kullanmaya başlamıştı. Evinde film, dizi veya bir belgesel izlemek isteyen ve bunu yapmak için popüler dijital yayın platformu Netflix'i kullananları ekim ayında neler bekliyor? Netflix Türkiye'nin YouTube kanalında yayımlanan videoda yer alan içerikler şu şekilde:

2 Ekim 2020 Netflix İçeriği:

• Emily in Paris

9 Ekim 2020 Netflix İçeriği:

• The Haunting: Bly Malikanesi

15 Ekim 2020 Netflix İçeriği:

• Sosyal Mesafe

16 Ekim 2020 Netflix İçeriği:

• Grand Army

9 Ekim 2020 Netflix İçeriği:

• The Haunting: Bly Malikanesi

19 Ekim 2020 Netflix İçeriği:

• Unsolved Mysteries (2. Kısım)

9 Ekim 2020 Netflix İçeriği:

• The Haunting: Bly Malikanesi

21 Ekim 2020 Netflix İçeriği:

• Rebecca

22 Ekim 2020 Netflix İçeriği:

• Ruh Avcısı: Karanlık Meleği

23 Ekim 2020 Netflix İçeriği:

• Bir Ay Masalı

28 Ekim 2020 Netflix İçeriği:

• Sakkara'nın Sırları