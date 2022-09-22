Netflix'in Ekim Ayı İçerikleri Belli Oldu
Netflix'in önümüzdeki Ekim ayı boyunca yayınlayacağı içerikler belli oldu. İşte Ekim ayında gelecek içeriklerin tam listesi!
Netflix yıl başından bu yana abone kayıplarıyla uğraşıyor, öyle ki şirket geride kalan dönemde yaklaşık 1 milyon abone daha kaybettiğini açıklamıştı. Bu bağlamda reklamlı aboneliği de sistemine adapte etmek isteyen Netflix, kullanıcıları platformuna çekecek yolları aramaya devam ediyor.
En son yaptığı işten çıkarmalarla maliyetlerinin bir kısmından kurtulan şirket, geçmişteki gibi daha sık içerik üretmeyi de amaçlıyor.
Özellikle Disney Plus'ın da ülkemize girmesiyle birlikte kullanıcıların alternatifinin artması Netflix Türkiye'nin de işi daha sıkı tutmak ve abonelerini tutmayı başarmak adına ekstra çaba sarfedeceği anlamına geliyor. Bu doğrultuda kullanıcılar Netflix'in yeni içeriklerini merak ediyor ve Netflix bugün, önümüzdeki Ekim ayında sunacağı içeriklerin listesini yayınladı.
Netflix Ekim 2022 İçerikleri
6 Ekim
- Artçı: Everest ve Nepal Depremi
2015'te Nepal'i sarsan ölümcül depremi konu alan bu duygusal belgesel dizisine, depremzedelerin birinci ağızdan aktardıkları ve gerçek çekimler damga vuruyor.
7 Ekim
- Andropoz
Aile babası Yusuf, 50’sini geçince kafayı değişime takar. Saçını boyamakla başlayan bu masum değişim rüzgarının adrenalin dolu bir kasırgaya dönüşmesi ise fazla zaman almayacaktır.
- The Midnight Club
Ölümcül hastalıklardan muzdarip gençlerin kaldığı bir yurtta, özel bir kulübün üyeleri tüyler ürpertici bir anlaşma yapar. İlk ölen, öteki dünyadan bir işaret gönderecektir.
- Derry Girls (3. Sezon)
1990'larda Kuzey İrlanda'da yaşanan siyasi çatışmaların ortasında, beş lise öğrencisi evrensel ergenlik sorunlarıyla başa çıkmaya çalışıyor.
- Dünyanın En Şanslı Kızı
Bir yazarın New York'ta kendine kurduğu mükemmel hayatı, bir gerçek suç belgeseli yüzünden korkunç lise geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalmasıyla birlikte altüst olur.
- Acayipgiller
Köpük şeklindeki çocuk James, canını sıkan her şeyi sorgular. Sonuç mu? İki yakın arkadaşıyla yaşadığı tuhaf maceralarla dolu harika bir hayat.
- Bir Katilin İfadeleri: Jeffrey Dahmer
Seri katil Jeffrey Dahmer, her şeyi açıkça anlattığı röportajlarda dehşet verici suçlarını itiraf ediyor ve hastalıklı bir zihnin karanlığına ışık tutuyor.
19 Ekim
- İyilik ve Kötülük Okulu
En iyi arkadaşlar Sophie ve Agatha, geleceğin peri masalı kahramanları ve kötü adamları için büyülü bir okula götürüldüklerinde aralarındaki bağın sınandığını fark ederler.
25 Ekim
- Guillermo Del Toro's Cabinet of Curiosities
Oscar ödüllü beğenilen yönetmen Guillermo del Toro'nun derlediği bu koleksiyon, her biri bir diğerinden daha korkunç olan şeytani öyküleri bir araya getiriyor.
26 Ekim
- The Good Nurse
İşi başından aşkın bir yoğun bakım hemşiresi, özverili yeni iş arkadaşından işte ve evde destek alır. Ancak bir hastanın beklenmedik ölümü, şüpheleri bu yeni hemşireye çeker.
27 Ekim
- Daniel Spellbound
Sihir gerçektir ancak halktan gizlenmiştir, Daniel garip bir bileşen keşfeder ve onu bir maceraya götüren tehlikeli simyacıların dikkatini çeker.
- Cici
Acı bir kaybın ardından köyden kente göçen bir aile yaklaşık 30 yıl sonra eski evlerinde buluşur. Bastırılmış duygular ve sırlar ortaya çıktıkça eski yaralar yeniden açılır.
28 Ekim
- Big Mouth (6. Sezon)
İki dost olan Nick Kroll ve Andrew Goldberg'ün bu cüretkâr komedisinde, ergenliğin mucizevi ve korkutucu yönleri, yeni yetme arkadaşların hayatlarını altüst ediyor.
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