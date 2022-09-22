Netflix'in Ekim Ayı İçerikleri Belli Oldu

Netflix yıl başından bu yana abone kayıplarıyla uğraşıyor, öyle ki şirket geride kalan dönemde yaklaşık 1 milyon abone daha kaybettiğini açıklamıştı. Bu bağlamda reklamlı aboneliği de sistemine adapte etmek isteyen Netflix, kullanıcıları platformuna çekecek yolları aramaya devam ediyor.

En son yaptığı işten çıkarmalarla maliyetlerinin bir kısmından kurtulan şirket, geçmişteki gibi daha sık içerik üretmeyi de amaçlıyor.

Özellikle Disney Plus'ın da ülkemize girmesiyle birlikte kullanıcıların alternatifinin artması Netflix Türkiye'nin de işi daha sıkı tutmak ve abonelerini tutmayı başarmak adına ekstra çaba sarfedeceği anlamına geliyor. Bu doğrultuda kullanıcılar Netflix'in yeni içeriklerini merak ediyor ve Netflix bugün, önümüzdeki Ekim ayında sunacağı içeriklerin listesini yayınladı.

Netflix Ekim 2022 İçerikleri

6 Ekim

Artçı: Everest ve Nepal Depremi

2015'te Nepal'i sarsan ölümcül depremi konu alan bu duygusal belgesel dizisine, depremzedelerin birinci ağızdan aktardıkları ve gerçek çekimler damga vuruyor.

7 Ekim

Andropoz

Aile babası Yusuf, 50’sini geçince kafayı değişime takar. Saçını boyamakla başlayan bu masum değişim rüzgarının adrenalin dolu bir kasırgaya dönüşmesi ise fazla zaman almayacaktır.

The Midnight Club

Ölümcül hastalıklardan muzdarip gençlerin kaldığı bir yurtta, özel bir kulübün üyeleri tüyler ürpertici bir anlaşma yapar. İlk ölen, öteki dünyadan bir işaret gönderecektir.

Derry Girls (3. Sezon)

1990'larda Kuzey İrlanda'da yaşanan siyasi çatışmaların ortasında, beş lise öğrencisi evrensel ergenlik sorunlarıyla başa çıkmaya çalışıyor.

Dünyanın En Şanslı Kızı

Bir yazarın New York'ta kendine kurduğu mükemmel hayatı, bir gerçek suç belgeseli yüzünden korkunç lise geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalmasıyla birlikte altüst olur.

Acayipgiller

Köpük şeklindeki çocuk James, canını sıkan her şeyi sorgular. Sonuç mu? İki yakın arkadaşıyla yaşadığı tuhaf maceralarla dolu harika bir hayat.

Bir Katilin İfadeleri: Jeffrey Dahmer

Seri katil Jeffrey Dahmer, her şeyi açıkça anlattığı röportajlarda dehşet verici suçlarını itiraf ediyor ve hastalıklı bir zihnin karanlığına ışık tutuyor.

19 Ekim

İyilik ve Kötülük Okulu

En iyi arkadaşlar Sophie ve Agatha, geleceğin peri masalı kahramanları ve kötü adamları için büyülü bir okula götürüldüklerinde aralarındaki bağın sınandığını fark ederler.

25 Ekim

Guillermo Del Toro's Cabinet of Curiosities

Oscar ödüllü beğenilen yönetmen Guillermo del Toro'nun derlediği bu koleksiyon, her biri bir diğerinden daha korkunç olan şeytani öyküleri bir araya getiriyor.

26 Ekim

The Good Nurse

İşi başından aşkın bir yoğun bakım hemşiresi, özverili yeni iş arkadaşından işte ve evde destek alır. Ancak bir hastanın beklenmedik ölümü, şüpheleri bu yeni hemşireye çeker.

27 Ekim

Daniel Spellbound

Sihir gerçektir ancak halktan gizlenmiştir, Daniel garip bir bileşen keşfeder ve onu bir maceraya götüren tehlikeli simyacıların dikkatini çeker.

Cici

Acı bir kaybın ardından köyden kente göçen bir aile yaklaşık 30 yıl sonra eski evlerinde buluşur. Bastırılmış duygular ve sırlar ortaya çıktıkça eski yaralar yeniden açılır.

28 Ekim

Big Mouth (6. Sezon)

İki dost olan Nick Kroll ve Andrew Goldberg'ün bu cüretkâr komedisinde, ergenliğin mucizevi ve korkutucu yönleri, yeni yetme arkadaşların hayatlarını altüst ediyor.