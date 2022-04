Netflix, Elon Musk ve SpaceX'i Konu Alan Yeni Belgeselini Yayınladı

Netflix, SpaceX'in geride kalan 20 yılda çekmiş olduğu zorlukları ve başarılarını konu alan yeni belgeseli "Uzaya Dönüş"ü yayınladı.

Elon Musk'ın kurmuş olduğu ve hâlihazırda CEO görevini üstlendiği (aynı zamanda Twitter'ın %9.2 hisse sahibi) uzay şirketi SpaceX 20. yılını kutlarken Netflix daha önce duyurmuş olduğu belgesel ile izleyicileri şirketin 20 yıllık serüveninin zorlu ama bir o kadar önemli anılarına eşlik etmeye davet ediyor. Daha önce Oscar kazanmış iki yönetmen Elizabeth Chai Vasarhelyi ve Jimmy Chin tarafından yönetilen belgesel, SpaceX'in 20 yıllık maceralarını izleyicilerle buluşturmanın yanı sıra SpaceX mühendislerinin NASA’nın Space Shuttle programına verdiği 9 yıllık aranın ardından başlattıkları mürettebatlı yolculukların perde arkasını aktarıyor.

Netflix'in Elon Musk ve SpaceX'i Konu Alan Yeni Belgeseli: Uzaya Dönüş

Belgeselin detayları Netflix'te şöyle özetleniyor: "Elon Musk ve SpaceX mühendisleri, NASA astronotlarını yeniden Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürmek ve uzay yolculuğunda çığır açmak üzere tarihi bir görev üstleniyor."

Eleştirmenlerin bir kısmı belgeseli övse de tıpkı Musk'ı her hareketinde eleştirenler olduğu gibi belgesel hakkında da olumsuz eleştiriler mevcut. Elon Musk'ın mevcut durumunda yazdığı ve yaptığı her hareket gündem olduğu için seveni kadar nefret edeni de çok. Onun hakkında ne düşünürseniz düşünün, hırsları veya politikası her ne olursa olsun bulunduğu konuma tırnaklarını kazıyarak geldiği gerçeğini değiştirmiyor. İşte bu yüzden bu belgesel Elon Musk'ın işine verdiği önem ve başarılarını kapsadığı için onu daha iyi tanımak adına da büyük önem arz ediyor.

Belgeselin yayınlanan fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.