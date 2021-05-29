Netflix'in En Çok İzlenen Filmleri Belli Oldu (2021)

Netflix'te en çok izlenen 10 film listesi açıklandı. Netflix'in orijinal yapımlarına yer veren yeni liste, aksiyon-macera türünün ön plana çıktığını gösteriyor. Netflix'in en büyük bütçeli filmi Army of the Dead ise listeye dokuzuncu sıradan girmeyi başardı.

Popüler medya ağı Netflix, en çok izlenen 10 orijinal filminin güncellenmiş bir listesini açıkladı. Liste, daha önceden bildiğimiz filmleri barındırıyor olsa da, son dönemde sunulmuş Army of the Dead gibi orijinal yapımlarıyla merak uyandırıyor.

En Çok İzlenen Netflix Filmleri Neler?

Netflix, Army of the Dead'i yayın hizmetinde erişime açmadan yaklaşık bir hafta önce 600 Cinemark isimli bir sinema salonunda prömiyerini gerçekleştirdi. Bu, Netflix filmlerinin yayınlamasıyla ilgili kritik bir değişiklik olarak görülüyor.

Netflix'te en çok izlenen 10 film listesini paylaşan Deadline'a göre Army of the Dead, ilk dört haftalık sürecinde 72 milyon izlenmeye ulaşmayı başardı.

Army of the Dead bu rakamla, Enola Holmes ve Bird Box gibi diğer önemli yapımları içeren listenin dokuzuncu sırasında yer alıyor. Liste, Netflix hayranlarının keyif aldığı içerik türlerine ilişkin ilginç bilgiler sunarken, en popüler yapımların aksiyon-macera türüne doğru eğildiğini gösteriyor.

Filmin reytingleri nispeten düşük olsa da, yüksek izleyici sayısıyla Netflix'i tatmin etmek için yeterli gibi. Ayrıca Netflix, Army of the Dead: Lost Vegas adlı bir anime dizisiyle bu zombi evrenini genişletmeyi planlıyor.

Army of the Dead, Las Vegas'ta gerçekleşen zombi salgınının ardından büyük bir soygun yapmak için karantina bölgesine giren paralı asker grubunu ele alıyor. Dave Bautista, Ella Purnell, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Huma Qureshi, Omari Hardwick gibi oyunculara yer veren filmin yönetmeni ise Zack Snyder.

Army of the Dead haricinde diğer yapımların şaşırtmadığını söylemek mümkün. 99 milyon izlenmeye ulaşan Extraction listenin başında yer alıyorken, hemen arkasında ise 89 milyon görüntülenmeyle Bird Box bulunuyor.

En çok izlenen Netflix orijinal fimleri listesini hemen aşağıda bulabilirsiniz: