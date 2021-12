Netflix En Çok İzlenen Filmler (Kasım 2021)

Kasım 2021 tarihinde Netflix en çok izlenen filmler açıklandı. Listenin ilk sırasında yer alan film şaşırttı. Birbirinden başarılı filmlerin yer aldığı listeye ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Kasım 2021'de Netflix En Çok İzlenen Filmler Listesi

Red Notice Army of Thieves Love Hard The Harder They Fall Central Intelligence The Princess Switch 3 Army of the Dead Benim Adım Yara The Croods Transformers: The Last Knight

1. Red Notice

Şimdiye kadar yapılmış en maliyetli Netflix yapımlarından bir tanesi olan Red Notice, kasım ayının en fazla izlenen filmi olmayı başardı. Filmin başrol oyuncu kadrosunda Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ve Gal Gadot bulunuyor.

2. Army of Thieves

Army of the Dead'in öncesini anlatan Army of Thieves'te bir kadın, Avrupa'nın farklı konumlarındaki 3 kasayı soymak için topladığı ekibe Dieter isimli banka memurunu da dahil eder. 2021 yılında yayımlanan filmin başrol oyuncu kadrosunda Matthias Schweighöfer, Nathalie Emmanuel ve Ruby O. Fee yer alıyor.

3. Love Hard

Üçüncü sırada konumlanan Love Hard'ın başrol oyuncu kadrosunda The Vampire Diaries'tan Nina Dobrev, Silicon Valley dizisinden Jimmy O. Yang bulunuyor. Romantik komedi filminde bir yazar flört uygulamasında ruh eşiyle tanışır. Uygulamada tanıştığı kişinin yanına giden yazar, profilin sahte olduğunu fark eder.

4. The Harder They Fall

İntikam almak isteyen Nat Love, Rufus Buck'ı alt etmek için çetesini toplar. 2 saat 19 dakika uzunluğundaki film bu yıl içerisinde yayımlandı. Yönetmenliğini Jeymes Samuel'in üstlendiği filmin başrollerinde Jonathan Majors, Idris Elba ve Regina King mevcut.

5. Central Intelligence

Netflix en çok izlenen filmler listesinde yer alan Central Intelligence, 2016 yılında yayımlanmış olmasına rağmen geçtiğimiz ay en çok izlenen filmler listesinde yer almayı başardı. Filmin başrol oyuncu kadrosunda Kevin Hart, Dwayne Johnson ve Amy Ryan bulunuyor.

6. The Princess Switch 3

Bu yıl yayımlanan The Princess Switch 3'te birbirine tıpatıp benzeyen Margaret ve Stacy'nin macerasına tanık oluyoruz. Başrol oyuncu kadrosunda Vanessa Hudgens, Nick Sagar ve Sam Palladio yer alıyor.

7. Army of the Dead

Zombi salgınının gerçekleştiği Las Vegas'ta bir grup paralı asker, büyük bir soygun gerçekleştirmek için karantina bölgesine girer. Yönetmenliğini Zack Snyder'in üstlendiği Army of the Dead 5,8 IMDb puanına sahip.

8. Benim Adım Yara

Gerçek olayda uyarlanan Benim Adım Yara'da azimli bir savcı, gizemli davayı çözmek için her yolu dener. 1 saat 36 dakika uzunluğundaki filmin başrollerinde Isabella Ragonese, Alessio Boni ve Thomas Trabacchi yer alıyor.

9. The Croods

Tarih öncesinde yaşayan bir ailenin mağarası deprem nedeni ile yok olur. Aile bunun üzerine yeni bir ev bulmak için yolculuğa çıkar. Başarılı animasyon filmi The Croods, 2013 yılında yayımlanmış olmasına rağmen listeye girerek büyük bir başarının altına imza attı.

10. Transformers: The Last Knight

2017 yapımı Transformers: The Last Knight (Transformers 5: Son Şövalye), kasım ayının en fazla izlenen filmleri listesinin son sırasında yer aldı. Cade Yeager, Dünya'yı yok etmeyi amaçlayan bir komployu durdurmaya çalışır.

Netflix en çok izlenen filmler listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.