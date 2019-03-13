Netflix, Etkileşimli İçeriklere Daha Fazla Yatırım Yapacak

Dijital yayın sektörünün lideri Netflix, Black Mirror: Bandersnatch’in yakaladığı başarının ardından interaktif içeriklere olan yatırımların ikiye katlanacağını söyledi.

Netflix’in popüler bilim kurgu antoloji serisi Black Mirror’a dayanan Bandersnatch, 1984 yılında geçiyor ve fantastik bir romanı oyuna dönüştüren genç bir programcının yaşadığı maceraları ele alıyor.

Bandersnatch, izleyicilerin karakterle etkileşime girebilmesine imkan tanıyor. İzleyenler zaten biliyor; ancak henüz filmi seyretmeyen okuyucularımız için kısaca bahsedelim.

Filmi izlerken karşımıza çıkan iki seçenekten bir tanesini seçerek, karakterin kararlarına etki edebiliyoruz. Diğer bir deyişle filmin nasıl biteceğine tamamen biz karar veriyoruz. Haliyle filmde birden fazla son bulunuyor. Tüm alternatif sonlar ve yeniden yorumlanan sekansları hesaba kattığımızda filmin süresi 5 saati geçiyor.

İnteraktif bir yapıda olması sebebiyle televizyon dünyasında yepyeni bir dönemin kapısını aralayan Bandersnatch, kısa zamanda dünya çapında bir fenomene dönüşmeyi başarmıştı.

Netflix'in ürün yardımcısı Todd Yellin, Hindistan’ın Mumbai kentinde düzenlenen medya ve eğlence konferansı FICCI-Frames'te konuştu.

Black Mirror: Bandersnatch’in büyük bir başarı yakaladığını vurgulayan Yellin, 'kendi hikayeni kendin seç' mantığına dayanan içeriklere daha fazla ağırlık vereceklerini söyledi.

İnteraktif filmlere yönelik yatırımların ikiye katlanacağı sözünü veren Yellin, “Gelecekte çok daha fazla etkileşimli yapımlar göreceksiniz; ancak bunlar ille de bilim kurgu olmayacak. İzleyicilerin yapacağı seçimlerle ilerleyen tuhaf bir komedi film de olabilir” ifadelerini kullandı.

Netflix’in popüler distopik serisi Black Mirror, 5. sezonuyla 2019’da geri dönecek. Dizinin yapmcısı Annabel Jones, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Bandersnatch’in çekimleri nedeniyle yeni sezonun gecikmeli olarak yayınlanacağını söylemişti.