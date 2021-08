Netflix Eylül 2021 İçerikleri Belli Oldu

Netflix Eylül 2021 içerikleri duyurdu. Kullanıcı sayısı açısından dünyanın en büyük dijital yayın platformu olmaya devam eden Netflix'in kütüphanesine önümüzdeki ay birçok sabırsızlıkla beklenen içerik eklenecek. Peki, eylül ayında izleyiciler ile buluşacak içerikler nelerden oluşuyor?

Netflix Eylül 2021 Takviminde Neler Var?

Dijital yayın platformu Netflix Türkiye, önümüzdeki ay eklenecek içeriklerin yer aldığı bir video yayımladı. 2 dakika 52 saniye uzunluğundaki videonun yayımlanması ile eylül ayında hangi içeriklerin platforma ekleneceği de belli oldu.

Netflix Türkiye'nin YouTube kanalında yayımlanan videoda yer alan Eylül 2021 içerikleri şu şekilde:

1. La Casa de Papel: 5 Kısım İlk 5 Bölüm

Álex Pina tarafından yaratılan, Netflix'in katkısı ile bir anda dünya çapında popüler hale gelen İspanyol yapımı soygun dizisi La Casa de Papel'in 5. kısmının ilk 5 bölümü 3 Eylül'den itibaren Netflix'te yerini almış, izleyicileri bekliyor olacak.

2. Hayatın Bedeli

Kenneth Feinberg'ün "What Is Life Worth?" adlı kitabından uyarlanan, Michael Keaton ve Stanley Tucci'nin başrollerini üstlendiği yapım, 3 Eylül'de yayımlanacak başka bir yapım olacak.

3. On the Verge

Paylaşılan Netflix Eylül 2021 içeriklerine göre 7 Eylül 2021'de Netflix'te yerini alacak başka bir yapım olan On the Verge'de birbirinden bir hayli farklı hayata sahip dört kadın, salgın öncesinde Los Angeles'ta orta yaş krizi ile boğuşurken aşk ve iş hayatlarında yeni maceralara yelken açıyor. Başrollerini Sarah Jones ile Elisabeth Shue paylaşıyor.

4. Into the Night 2. Sezon

Dizinin hayranlarının cevabını bir hayli beklediği "Into the Night 2. sezon ne zaman çıkacak?" sorusunun yanıtı sonunda Netflix tarafından verilmiş görünüyor. Into the Night, 2. sezonu ile 8 Eylül'de Netflix'e geliyor.

5. Kan Kardeşler: Malcolm X ve Muhammed Ali

Şans eseri başlayan dostlukları trajik bir şekilde sona eren Malcolm X ile Muhammed Ali arasındaki olağanüstü bağın nasıl koptuğuna odaklanan yapım, 9 Eylül'de Netflix'te bekleyenleri ile buluşacak.

6. Lucifer Final Sezonu

İptal olmasının ardından Netflix sayesinde yeniden hayranları ile buluşturulan Lucifer'ın final sezonu 10 Eylül'de çıkıyor. Yayımlanacak sezon, dizinin seyircileriyle buluşacağı son sezonu olacak.

7. Kate

Mary Elizabeth Winstead'in başrolünü üstlendiği Kate, 10 Eylül'de çıkıyor. Film, Tokyo'daki son işinde zehirlenen acımasız bir suikastçının 24 saat içinde ölüm emrinin kimin verdiğini öğrenip intikam almak için sarf ettiği çabaya odaklanıyor.

8. Rick and Morty 5. Sezon

Final bölümü yaklaşan Rick and Morty'nin beşinci sezonu, Netflix'e 12 Eylül'de ekleniyor.

9. Doğaya Karşı Mücadele: Neredeyim Ben?

Bear Grylls, bu interaktif macerasında uçak kazasından kurtuluyor ancak hafıza kaybı yaşıyor ve yaptığı iyi ya da kötü seçimlerle pilotu bulmak ve hayatta kalmak zorunda. Doğaya Karşı Mücadele'nin yeni yapımı 14 Eylül'de çıkacak.

10. Schumacher

F1 pilotu Schumacher'ın oldukça beklenen belgeseli, 15 Eylül'de çıkacak.

11. En Korkunç Masal

Korkunç hikâye meraklısı Alex'in yeni arkadaşı ile kötü bir cadıdan kaçmaya çalışmasını konu alan film, 15 Eylül'de Netflix'te olacak.

12. He-Man ve Kainatın Hakimleri

He-Man ve Kainatın Hakimleri, 16 Eylül'de Netflix'te. Gölgelerin Gücü'nü keşfeden genç prens Adam ve sıra dışı kahramanlardan oluşan ekibi, Eternia'yı İskeletor'un şeytani planlarına karşı korumak zorunda.

13. Sex Education 3. Sezon

İlk iki sezonu yayımlanan dizinin ikinci sezonu 17 Eylül'de yayımlanacak.

14. Gece Yarısı Ayini

Tepedeki Ev'in yaratıcısından Gece Yarısı Ayini adlı dizinin ilk sezonu 24 Eylül'de çıkıyor.

15. The Starling

24 Eylül'de yayımlanacak The Starling'in merkezinde yaşadığı kaybın ardından hayata yeniden tutunmaya çalışan bir kadının bahçesini ele geçiren inatçı bir kuşla ve kendini toparlamakta zorlanan kocası ile uğraşması var.

16. The Chestnut Man

29 Eylül'de yayımlanacak dizide iki dedektif, ürkütücü bir cinayet mahallinde bulunan kestaneden yapılmış heykelcikten yola çıkarak kayıp çocukla bağlantılı bir katilin peşine düşüyor.

17. Aşk 101 2. Sezon

İlk sezonu oldukça büyük beğeni toplayan Aşk 101'in ikinci sezonu 30 Eylül'de başlıyor.