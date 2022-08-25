Netflix'in Eylül Ayı İçerikleri Belli Oldu
Netflix'in önümüzdeki Eylül ayı boyunca yayınlayacağı içerikler belli oldu. İşte Eylül ayında gelecek içeriklerin tam listesi!
Netflix yıl başından bu yana abone kayıplarını duyuruyor, öyle ki şirket geride kalan dönemde yaklaşık 1 milyon abone daha kaybettiğini açıklamıştı. Bu bağlamda reklamlı aboneliği de sistemine adapte etmek isteyen Netflix, kullanıcıları platformuna çekecek yolları aramaya devam ediyor.
En son yaptığı işten çıkarmalarla maliyetlerinin bir kısmından kurtulan şirket, geçmişteki gibi daha sık içerik üretmeyi de amaçlıyor.
Özellikle Disney Plus'ın da ülkemize girmesiyle birlikte kullanıcıların alternatifinin artması Netflix Türkiye'nin de işi daha sıkı tutmak ve abonelerini tutmayı başarmak adına ekstra çaba sarfedeceği anlamına geliyor. Bu doğrultuda kullanıcılar Netflix'in yeni içeriklerini merak ediyor ve Netflix bugün, önümüzdeki Eylül ayında sunacağı içeriklerin listesini yayınladı.
Netflix Eylül 2022 İçerikleri
2 Eylül
- Âşıklar Bayramı
5 Eylül
- Rick and Morty (6. Sezon)
6 Eylül
- Bee ve Puppycat
9 Eylül
- Cobra Kai (5. Sezon)
- Yolun Bittiği Yer
15 Eylül
- Terim
16 Eylül
- İntikam Kankam
- Winx Efsanesi: Kader (2. Sezon)
28 Eylül
- Blonde
30 Eylül
- Entergalactic
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