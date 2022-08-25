Netflix'in Eylül Ayı İçerikleri Belli Oldu

Netflix yıl başından bu yana abone kayıplarını duyuruyor, öyle ki şirket geride kalan dönemde yaklaşık 1 milyon abone daha kaybettiğini açıklamıştı. Bu bağlamda reklamlı aboneliği de sistemine adapte etmek isteyen Netflix, kullanıcıları platformuna çekecek yolları aramaya devam ediyor.

En son yaptığı işten çıkarmalarla maliyetlerinin bir kısmından kurtulan şirket, geçmişteki gibi daha sık içerik üretmeyi de amaçlıyor.

Özellikle Disney Plus'ın da ülkemize girmesiyle birlikte kullanıcıların alternatifinin artması Netflix Türkiye'nin de işi daha sıkı tutmak ve abonelerini tutmayı başarmak adına ekstra çaba sarfedeceği anlamına geliyor. Bu doğrultuda kullanıcılar Netflix'in yeni içeriklerini merak ediyor ve Netflix bugün, önümüzdeki Eylül ayında sunacağı içeriklerin listesini yayınladı.

Netflix Eylül 2022 İçerikleri

2 Eylül

Âşıklar Bayramı

5 Eylül

Rick and Morty (6. Sezon)

6 Eylül

Bee ve Puppycat

9 Eylül

Cobra Kai (5. Sezon)

Yolun Bittiği Yer

15 Eylül

Terim

16 Eylül

İntikam Kankam

Winx Efsanesi: Kader (2. Sezon)

28 Eylül

Blonde

30 Eylül