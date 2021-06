Netflix ve Ubisoft'tan Far Cry Animasyonu Geliyor

Netflix Geeked, Ubisoft ile Netflix'in Far Cry animasyonu geliştirdiğini duyurdu. Far Cry serisinin animasyonunun geleceğini öğrenen hayranlar, 2004 yılına dayanan video oyunu serisinin animasyonunu sabırsızlıkla beklemeye başladı.

Ubisoft'un uzun bir zamandır sürdürdüğü video oyunu serisi Far Cry'a dayanan bir animasyon dizisi geleceğini açıklandı. Far Cry isimli video oyunu serisinin ilk oyunu 2004 yılında çıkmıştı. Bu yıl içerisinde çıkması beklenen Far Cry 6'nın yeni kötü adamı Antón Castillo'yu ise en çok Breaking Bad dizisinde canlandırmış olduğu Gus Fring karakteri ile tanınan Giancarlo Esposito canlandıracak.

Serinin ana oyunlarını oluşturan ilk 6 oyunun haricinde Far Cry: New Dawn ve Far Cry 3: Blood Dragon gibi birkaç yan oyun daha geçmişte piyasaya sürülmüştü. Bu yan oyunlarla da izleyicilerin oldukça beğenisini kazanan video oyunu serisi daha önce Uwe Boll'un 2008 yılında yönetmenliğini üstlendiği aynı isimli filme uyarlanmıştı ancak film hem eleştirmenler hem de serinin hayranları tarafından beğenilmemişti.

Far Cry animasyonu, önceki uyarlamadan farklı animasyon dizisi olarak geliyor. Henüz geliştirilme aşamasında olan filmin duyurusu ilk olarak Netflix Geeked hesabı üzerinden paylaşıldı. Tweette "Netflix ve Ubisoft, yepyeni bir Far Cry animasyon dizisi geliştiriyor" sözüne yer verildi. Dizi ile ilgili şimdilik çok fazla ayrıntı yok ancak bu sade duyuru bile oyunun hayranlarının ilgisini çekmek için yeterli oldu.

Animasyon dizisinin duyurulduğu tweeti aşağıdan görebilirsiniz.

Netflix and @Ubisoft are developing a brand new Far Cry animated series. #GeekedWeek pic.twitter.com/BX4FkS9v5r — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

Far Cry Animasyonu Ne Zaman Çıkacak?

Dünya çapında büyük bir popülariteye sahip video oyunu serisinin animasyon uyarlaması hakkında tweette çok fazla ayrıntıya yer verilmedi. Bu, animasyonun ne zaman çıkacağının şimdilik bir soru işareti olduğu anlamına geliyor ancak seri üzerinden gidecek olursak dizi hakkında birkaç tahminde bulunmamız mümkün olabilir.

Bilindiği üzere serinin her ana oyununda yeni bir harita, yeni bir ana karakter ve yeni bir kötü adam bulunuyor. Bu da yolumuzun üzerine sadece iki ihtimal çıkarıyor. Bunlardan ilkine göre animasyon dizisinde serinin herhangi bir oyununda yer alan ana karaktere ve kötü karaktere odaklanılacak. İkinci ihtimale göre dizide daha önce hiç görmediğimiz karakterler olacak ancak ana oyunların konusundan vazgeçilmeyecek.