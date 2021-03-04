Netflix, Fast Laughs Özelliği ile Güncellenecek

Netflix Fast Laughs özelliği üzerinde çalışıyor. Bu özellik ile Netflix uygulamasında TikTok'tan esintiler olacak.

Netflix Fast Laughs Özelliği Geliyor

Neftlix, TV şovlarından ve filmlerden kısa komik videoları Fast Laughs adlı TikTok benzeri yeni özelliği ile kullanıma sunulacak. Film ve dizilerden kesitleri Fast Laughs özelliğinden izleyebileceksiniz.

Kullanıcılar kısa klipleri ayrıca WhatsApp, Instagram, Snapchat ve Twitter üzerinden izleyebilecek ve paylaşabilecek. Şu anda iOS'ta kullanıma açılan özellik çok yakın bir tarihte Android tarafında da kullanıma sunulmuş olacak.

Kısa videoları seyrederken, izleme listenize dizi veya filmleri ekleyebilmektesiniz. Ayrıca, kullanıcıların diziyi veya filmi hemen izlemelerini sağlayan bir 'Oynat' düğmesi de yer alıyor. Özellik Türkiye'de hızlı yenilikler adı ile kullanıma açılacak.

Netflix Türkiye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Mobil cihazlar için yeni Hızlı Eğlencelikler özelliğini kullanıma sunuyoruz. Hızlı Eğlencelikler, büyük komedi kataloğumuzdaki filmler (Murder Mystery), diziler (Big Mouth) ve Kevin Hart ile Ali Wong gibi komedyenlerin stand‑up gösterilerinden komik videoların yer aldığı tam ekranlı bir akış sunuyor. Bu akışa, alt gezinme menüsündeki Hızlı Eğlencelikler sekmesine tıklayarak erişebilirsiniz. Akışa eriştiğinizde videolar oynatılır ve güldürmeye devam etmek için videoların biri bittiğinde yenisi başlar. Peki ya karşınıza, uzun zamandır tekrar izlenmeyi bekleyen bir klasikten sahne çıkarsa veya merakınızı uyandıran yeni bir içeriğe denk gelirseniz ne olacak? Hızlı Eğlencelikler; dizileri, filmleri ve stand‑up gösterilerini listenize eklemenize veya hemen izlemeye başlamanıza olanak tanır. Ayrıca videoları Whatsapp, Instagram, Snapchat ve Twitter üzerinden paylaşarak arkadaşlarınızı da eğlenceye dâhil edebilirsiniz."

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Netflix, 2007'deki başlangıcından bu yana ilk kez 200 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaştı. Netflix tahminlere göre dünya çapında 200 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda. Yayın devi, 2020 yılını 203,7 milyon aboneyle şaşırtıcı bir şekilde sona erdirdi.

Netflix, 2020'nin dördüncü çeyreğinde 8,5 milyondan fazla abone eklediğini ve yıl boyunca 37 milyon rekor sayıda kullanıcı kaydettiğini açıkladı. Abone sayısı, 100 milyon ödeme yapan müşterinin kilometre taşına ulaştığı 2017'den bu yana iki katına çıktı.