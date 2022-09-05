Netflix, Fatih Terim Belgeselinin Yeni Fragmanını Yayınladı

Fatih Terim'in kariyerinde yaşadığı başarıları, üzüntüleri, tutkuları, hüzünleri bir araya toplayan Netflix'in özel belgeseli çok yakında sadece Netflix'e özel bir şekilde yayınlanacak.

Türkiye'ye özel içeriklere son dönemlerde ağırlık veren Netflix, Türkiye'de 7'den 70'e herkesin saygısını kazanmayı başaran Fatih Terim'in belgeselini yayınlamaya hazırlanıyor. 15 Eylül tarihinde sadece Netflix'te yayınlanacak olan belgesele dair bugün yeni bir fragman daha yayınlandı.

Netflix'in Fatih Terim'e Özel Belgeselinin Yeni Fragmanı

Netflix yeni fragmanda belgeseli şu sözlerle aktarıyor:

"Futbolcu, kaptan, hoca, baba, dede, imparator... Uzun yıllara yayılan, tarihe damga vurmuş başarılara sahne olan kariyeriyle farklı nesillerin hatıralarında yer edinen Fatih Terim, Netflix'in Terim belgeselinde bilinmeyenleriyle anlatılıyor. 1996-2022 yıllarına odaklanan belgesel, hepimizin çok iyi bildiği başarıları bu defa Fatih Terim'in ağzından aktarıyor."

Belgeselde Fatih Terim yaşadığı serüveni ve hayat hikâyesini doğrudan kendi ağzından anlatacak. Belgeselde Fatih Terim'in hayatının önemli anlarına tanıklık etmiş isimler de yer alacak.