Netflix Fatih Terim Belgeseli Duyurdu!

Netflix Fatih Terim belgeseli geleceğini duyurdu. İmparator lakabı ile bilinen Terim'in hayatı belgesel olacak. Popüler dijital yayın hizmetine gelecek belgesel ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Netflix Fatih Terim Belgeseli Ne Zaman Yayımlanacak?

Dijital yayın platformu Netflix’in kullanım oranı özellikle yeni tip koronavirüs salgını sürecinde önemli ölçüde arttı. Dijital yayın servisi, düzenli olarak yeni içerikler ekleyerek kütüphanesini güncel tutmaya devam ediyor.

Dijital yayın platformu Netflix, resmi Twitter hesabı üzerinden imparator lakabı ile bilinen Terim'in hayranlarını sevindiren bir duyuru gerçekleştirdi. 2017 yılından beri Süper lig takımlarından Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim'in hayatı belgesel oluyor.

Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz @fatihterim hocam. Fatih Terim belgeseli yakında Netflix’te. — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) May 14, 2021

Netflix Türkiye resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz Fatih Terim hocam. Fatih Terim belgeseli yakında Netflix’te" ifadelerine yer verildi. Yapılan duyuru, çok büyük bir ilgi ile karşılaştı. Şu anda 39 bini aşkın beğeni alan duyuru, 5500'den fazla retweet edildi.

67 yaşındaki teknik direktör ve eski milli futbolcu Terim, Netflix Türkiye'nin tweetini alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Kameraları, ışıkları hazırla Netflix Türkiye, başlıyoruz..."

Şimdiden çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan belgeselin ne zaman yayımlanacağı henüz bilinmiyor. Söz konusu yapıma ilişkin detaylı bilgiler çok yakında paylaşılacaktır.

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