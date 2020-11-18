Netflix Filmi 9 Kere Leyla Fragmanı Yayında: Mutlaka İzleyin!

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Netflix yeni yerli içerikleri ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 9 Kere Leyla filminin fragmanı yayınlandı. 9 Kere Leyla filmi fragmanı nasıl? 9 Kere Leyla filmi hakkında merak edilenler haberimizde.

9 Kere Leyla Filmi Fragmanı İzle

Başrollerinde Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy’un yer aldığı film, 4 Aralık Cuma tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te olacak. Film oyuncu kadrosu ile bir hayli dikkat çekiyor.

9 Kere Leyla Filmi Konusu

Netflix tarafından filmin konusu hakkında şu açıklama yapıldı:

"Leyla ve Adem, yıllarca mutlu bir evlilik yaşadılar, ta ki güzel evlilik terapistleri Nergis, Adem’in kalbini çalana kadar. Görünüşte çok zengin olan Adem’in, bütün mal varlığının yönetimi ise Leyla’nın elindedir. Nergis ile aralarındakiengelleri kaldırmak için harekete geçen Adem, Leyla’yı kendinden uzaklaştırmaya çalışır. Ancak bu girişimlerinin hepsi de başarısızlıkla sonuçlanır. Adem, sonunda Leyla’dan kesin olarak kurtulmanınen iyi yolununonuöldürmek olduğuna karar verir.Gözü Nergis’ten başkasını görmeyen Adem, Leyla’yı ortadan kaldırmak için 9 farklı girişimde bulunur.Ancak Leyla’yı öldürmek Adem’in sandığı kadar kolay değildir."

9 Kere Leyla Fragmanı

Hemen aşağıdan 9 Kere Leyla filminin fragmanını izleyebilirsiniz.

Netflix indir butonuna basarak Netflix uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz. Sizler 9 Kere Leyla fragmanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Fragmanı nasıl buldunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden gröüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Dünyanın dört bir yanında beğeniyle izlenecek Türkçe içeriklere yatırım yapmaya devam eden Netflix, kısa süre içinde yapımına başlanacak yeni orijinal projelerini de geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Duyurulan projeler şu şekilde: