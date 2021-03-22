Netflix Filmi Kağıttan Hayatlar Çalıntı İddiası

Netflix filmi Kağıttan Hayatlar çalıntı çıktı iddiası sosyal medya gündemine düştü. Geçtiğimiz haftalarda fragmanı yayınlanan ve Netflix üzerinden izlenebilir olan Türk filminin, başka bir filmden kopyalandığı belirtildi. Kağıttan Hayatlar'da yer alan hikayenin, sahne kurgusunun ve hatta başrolün çalıntı olabileceği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde fragmanı yayınlanan ve kağıt toplayarak geçimini sağlayan insanları anlatan Kağıttan Hayatlar filmi çalıntı çıkmış olabilir.

Netflix filmi Kağıttan Hayatlar çalıntı olabilir

Hürriyet'ten Orkun Ün tarafından hazırlanan raporda Kağıttan Hayatlar'ın pek çok konuda daha önceki bir yapıma benzediği ifade edildi. Ben Bir Denizim isimli filmden kopyalandığı düşünülen filmin, başrol oyuncu ismi dahi değiştirilmemiş.

Umut Evirgen tarafından yazılıp yönetilen Ben Bir Denizim isimli filmin de başrolünde "genç Mehmet" adında birisi bulunuyorken, filmdeki birçok sahnenin Kağıttan Hayatlar'a kopyalandığı düşünülüyor. Kağıt toplama araçlarıyla düzenlenen yarışlar, filmin geçtiği mekanlar ve hatta bölüm kurgusu bile Ben Bir Denizim'den alınmış olabilir.

Ayrıca Orkun Ün'ün iddiasına göre Çağatay Ulusoy ve Umut Evirgen'in arası, Kağıttan Hayatlar filmi yüzünden açılmış olabilir. Evirgen'in senaryosunu Kağıttan Hayatlar'a yerleştiren Çağatay Ulusoy, olay kurgusunu dahi değiştirmemesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kağıttan Hayatlar filmi kadrosunda Çağatay Ulusoy, Turgay Tanülkü, Selen Öztürk, Tomris Çetinel, Volkan Çalışkan, Mehmet Bahattin Genç gibi isimler yer alıyor. Netflix'in yeni yerli filminin yönetmenliğini Can Ulkay, senaristliğini ise Ercan Mehmet Erdem üstlendi.

Netflix filminin ismi aslında Mücadele Çıkmazı olacaktı. Geçtiğimiz ay alınan bir karar sonucunda ismi Kağıttan Hayatlar olarak değiştirilmişti. Yerli yapım, 12 Mart 2021 tarihinde dünyanın en popüler dijital yayın servisi Netflix üzerinden erişime açıldı. 1 dakika 55 saniye uzunluğundaki fragmanı yukarıdaki videodan izleyebiirsiniz.

Çağatay Ulusoy'un yaratıcı yapımcısı olduğu Netflix yapımı, yayınlanmasıyla birlikte izleyicilerde büyük merak uyandırmayı başardı. Ancak Orkun Ün'ün bu iddialarına karşılık henüz açıklama gelmediğini belirtmek gerekiyor. Bakalım Netflix'ten veya Ulusoy'dan herhangi bir tepki gelecek mi, zamanla göreceğiz.

"Kağıt toplayarak geçinen ve sağlığı giderek kötüleşen Mehmet terk edilmiş bir çocuk bulur. Birden hayatına giren küçük Ali, onu kendi çocukluğuyla yüzleştirecektir." şeklinde lanse edilen Kağıttan Hayatlar hakkında görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.