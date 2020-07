Tüm Zamanların En Popüler 10 Netflix Filmi

Netflix, tüm zamanların en popüler orijinal filmlerini açıkladı. Netflix’de şimdiye kadar yayınlanan filmler arasından en iyileri merak edenler için detaylar haberimizde.

Çarşamba günü Bloomberg’e verilen liste, Chris Hemsworth’un oynadığı aksiyon filmi Extraction, Sandra Bullock’un oynadığı gerilim filmi Bird Box ve Martin Scorsese’nin Oscar yarışmacısı The Irishman’i içeriyor. Netflix, ardından Cuma günü yeni çizgi roman aksiyon filmi The Old Guard’ın da listeye gireceğini duyurdu. İlk dört haftasında 72 milyon hanehalkı tarafından izleneceğini öngördüğünü söyledi ki, ilk 10’a girip The Perfect Date’i listeden çıkardı.

Netflix, son yıllarda yayınlanan ses getiren yapımlardan bazılarında görüntülenme sayılarındaki perdeyi kaldırdı ancak orijinal filmlerin performansına ilişkin bilgileri hiçbir zaman paylaşmadı. Bu yılın başından beri günlük en popüler 10 film ve dizi listesini paylaşıyor. Ancak ilk kez tüm zamanların en popüler filmlerinden oluşan bir liste paylaştılar.

Şimdiye Kadar En Çok İzlenen Netflix Filmleri

Netflix, bu listeyi ve günlük listeyi görüntülenme sayısına göre hesaplıyor. Sayım için, bir hesabın film veya diziyi en az iki dakika süreyle izlemesi gerekiyor. Şimdiye kadarki en büyük filmlerin listesi ilk dört haftadaki izleyici sayısına dayanıyor. İşte Netflix’in paylaştığı popüler filmler ve izlenme sayıları:

10. The Platform (2020) - 56 Milyon

“Bir hapishanede üzeri yiyecekle kaplı bir platform kat kat aşağı iner. Üst katlardaki mahkûmlar doyasıya yerken alttakiler aç ve çaresiz kalır. İsyan kaçınılmazdır.”

9. The Wrong Missy (2020) - 59 Milyon

“Tim rüyalarındaki kadını Hawaii'deki şirket tatiline davet ettiğini zanneder. Ama yanlışlıkla berbat bir buluşma yaşadığı kadınla mesajlaştığını çok geç fark eder.”

8. Triple Frontier (2019) - 63 Milyon

“Özel kuvvetler eski mensubu beş arkadaşın Güney Amerikalı bir uyuşturucu baronunu devirmek için tekrar bir araya gelmesi, istenmeyen bir dizi sonucu beraberinde getirir.”

7. The Irishman (2019) - 64 Milyon

“Martin Scorsese'nin büyük ilgi gören bu filminde tetikçi Frank Sheeran, Bufalino suç ailesinin sadık bir üyesi olarak sakladığı sırları anımsıyor.”

6. The Old Guard (2020) 72 Milyon (Öngörülen)

“Yüzyıllar boyunca gizlice insanlığı koruyan dört ölümsüz savaşçı, yeni bir ölümsüzü keşfettikleri sırada gizemli güçleri nedeniyle hedef hâline gelir.”

5. Murder Mystery (2019) - 73 Milyon

“Uzun zamandır bekledikleri Avrupa gezisine çıkan New Yorklu polis ve kuaför karısı, bir milyarderin yatında işlenen şaşırtıcı bir cinayeti çözmek için çabalar.”

4. 6 Underground (2019) - 83 Milyon

“Ölmüş numarası yapan teknoloji milyarderi, zalim bir diktatörü alaşağı edecek cüretkâr ve kanlı bir görev için uluslararası ajanlardan oluşan bir grup kurar.”

3. Spenser Confidential (2020) - 85 Milyon

“Eski bir polis ve eski bir mahkûm olan Spenser, Boston'da iki polisin ölümüyle ilişkili meşum bir komployu açığa çıkarmak için umut vadeden dövüşçü Hawk ile birlik olur.”

2. Bird Box (2018) - 89 Milyon

“Görünmeyen uğursuz bir varlığın toplumun büyük kısmını intihara sürüklemesinden beş yıl sonra, hayatta kalan bir kadın ve iki çocuğu güvenli bir yere ulaşmaya çabalar.”

1. Extraction (2020) - 99 Milyon

“Bir uyuşturucu baronunun kaçırılan oğlunu kurtarmak için Bangladeş'e gönderilen sert paralı asker, kendisini iç hesaplaşmalarla dolu bir yaşam mücadelesinin içinde bulur.”