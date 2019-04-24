Netflix Filmleri Oscar Yarışında Kalmaya Devam Edecek

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, online dizi ve film izleme platformu Netflix’in Oscar yarışının dışında bırakılıp bırakılmayacağı ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu.

Alfonso Cuaron’un yönetmen koltuğunda oturduğu Netflix imzalı Roma filmi, ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ ‘En İyi Sinematografi’ ve ‘En İyi Yönetmen’ olmak üzere üç dalda Oscar kazanmıştı; fakat Netflix’in temelde bir dijital yayın platformu olması, sinema endüstrisindeki bazı isimleri rahatsız etmişti.

Bu kişilerden bir tanesi de ünlü yönetmen Steven Spielberg. Kariyeri boyunca pek çok unutulmaz filme imza atan Spielberg, Netflix filmlerinin televizyon filminden ibaret olduğunu söyleyerek, bir daha Oscar yarışına dahil edilmemeleri için Akademi üyeleriyle bir görüşme gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Netflix, resmi Twitter hesabından bir açıklama yapmış ve ünlü yönetmene şu cevabı vermişti:

“Sinemayı çok seviyoruz. Başka çok sevdiğimiz şeyler de var: İmkanı olmayan insanlara ya da sinema salonu olmayan yerlerde yaşayan insanlara erişebilmek, herkesin aynı anda, piyasaya çıkan içeriklerin keyfini çıkarmasını sağlamak, film yapımcılarına, sanatlarını icra etmelerini için daha fazla yol sunmak. Bunlar birbirlerini dışlayan şeyler değil”

Geçtiğimiz gün toplanan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Netflix gibi yayın hizmetleri tarafından yapılan filmlerin Oscar’a aday gösterilmesinde herhangi bir problemin olmadığını söyledi.

Akademinin 54 kişilik yönetim kurulu, bir filmin Los Angeles’ta en az 7 gün boyunca bir sinema salonunda gösterilmesi durumunda Oscar’a aday gösterilebileceğini belirleyen kuralı değiştirmedi.

Akademi Başkanı John Bailey, “Sektörümüzde meydana gelen köklü değişiklikleri daha fazla incelemeye ve üyelerimizle bu konular hakkında tartışmalara devam edeceğiz” dedi.