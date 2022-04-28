Netflix Games, Apple Arcade'in Rakibi Olmayı Amaçlıyor

Mobil oyunları seviyorsanız yeni bir oyun denemek istediğinizde muhtemelen Netflix ilk bakacağınız yer değildir. Bunun yerine muhtemelen en iyi iPhone oyunlarına veya en iyi Android oyunlarına göz atarsınız. Netflix ise bunu değiştirmek için hazırlanıyor. Mobil oyunlar geliştirerek 2021 yılının sonunda Netflix Games projesini başlatan Netflix'in bugüne kadar ki projeleri The Washington Post'tan yeni bir rapora göre yalnızca başlangıç.

Rapor, Netflix'in 2022'nin sonuna kadar uygulamasında 50'ye kadar oyun sunacağını öne sürüyor ve bu yazı yazılırken yalnızca 18 adet oyun bulunuyor. Şu anda bazı oyunları TV şovlarına dayanıyor ama gelecekte bu bağlantının sürüp sürmeyeceği belli değil.

Netflix; The Witcher, Cuphead ve League of Legends dâhil olmak üzere popüler video oyunlarına dayanan çok sayıda TV şovu ve film sunuyor bu nedenle şirket bu tarz projelerin oyunlarını platformunda yayınlayarak oyuncu kitlesini çekmeyi amaçlıyor ancak bu amaçların şimdiye dek pek de iyi gittiğini söylemek güç.

The Washington Post'a göre Netflix, video oyunlarını TV dizileriyle uyarlama konusunda şimdiye kadar deneyime sahip olsa da projelerini başka yöne taşımayı hedefliyor.

Netflix, Apple Arcade Alternatifi Bir Platform Yaratma Peşinde

Netflix görünen o ki Apple Arcade'in bu alanda rakibi olmak istiyor. Apple Arcade, Apple cihazları için tek bir abonelikle akıllı telefonunuza veya tabletinize bir sürü oyun indirmenize izin veren bir mobil oyun akışı hizmeti. Bununla birlikte büyük bir nedenden dolayı Apple Arcade hâlâ Apple'ın olmasını istediği mobil oyun platformu değil ve Netflix'in de aynı tuzağa düşebileceği görülüyor. Platformlarına kitle çekmek için bir sürü oyundan oluşan bir kütüphaneden ziyade başarılı bir oyun üretmek çok daha önemli.

Netflix'in 2022'nin sonuna kadar kütüphanesini 50 oyuna kadar genişletmesi önemli bir adım olarak görülebilir ancak bunlardan herhangi biri mutlaka oynanması gereken bir oyun değilse yapılan şey kalite yerine sadece miktar sunmaktan ibaret olacak.

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