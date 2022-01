Netflix Games, Sektörün En İyisi Olmak İstiyor: Sadece İşin İçinde Olmanın Bir Anlamı Yok

Tüm dünyada milyonlarca aboneye sahip olan ücretli dijital içerik platformu Netflix, kısa bir süre önce oyun pazarına da resmi olarak giriş yaptı. Oyun hizmeti olarak kullanıma sunduğu Netflix Games’i sektörün en iyisi haline getirmek isteyen şirket, 2022 yılında platforma yeni oyunlar ekleyerek daha geniş kitlelere ulaşmak istiyor.

Yakın bir zamanda gerçekleştirilen kazanç görüşmesinde Netflix CEO’su Reed Hastings, ‘Bu işte farklı bir şekilde iyi olmalıyız, sadece işin içinde olmanın bir anlamı yok’ ifadelerini kullandı. Hasting, sektörün ileri gelen büyük markalarına kafa tutup rekabet edebilecek bir servis hizmeti haline gelme konusunda ‘Kesinlikle ’emekle, yürü, koş’ durumunda gibiyiz ve ‘Hadi bir şeyleri çivileyelim ve sadece içinde olmak ya da bir basın açıklaması için içinde olmak değil. Biz kategorinin en iyisine sahip olarak üyelerimizi memnun etmeliyiz.’ açıklamasında bulundu.

Netflix abonelerinin hiçbir ücret ödemeden kullanabildiği ve Kasım 2021’de hizmete sunulan Netflix Games, bünyesinde şu an için çok fazla oyun seçeneği barındırmıyor. Platformda, başlangıçta yalnızca Stranger Things: The Game, Stranger Things 3: The Game, Card Blast, Teeter ve Shooting Hoops dahil olmak üzere 190 ülkede Android ve Apple cihazlarına sunulan beş oyunu içeriyordu. Ancak geçen süre zarfında da oyun sayısı çok az da olsa arttı.

20 Ocak tarihli hissedarlar mektubunun bir parçası olarak şirket, oyun hizmetinin geleceği hakkında ‘Lansmandan bu yana beş oyun daha yayınladık ve 2021 yılı içerisinde toplam oyun sayısını 10’a çıkardık. Hala konuşmak için çok erken ama ilerlememizden memnunuz. 2022’de oyun portföyümüzü hem gündelik hem de temel oyunlar üzerine genişleteceğiz. Üyelerimizin en çok neyi hangi oyun türlerini sevdiğini öğrenmek için programlamalar yapacağız.’ bilgisini verdi.

Netflix Games’in lansmanının ardından şirketin oyun sektörü adına attığı bu adım için olumlu sözler sarf Xbox Patronu Phill Spencer, ‘Netflix’in yaptığı şeyin akıllıca olduğunu düşünüyorum. Birkaç stüdyo satın alıyorlar. İnteraktif eğlencenin yaratıcı sürecini öğreniyorlar ve bence bu, yükseklere doğru adım atmaları için çok akıllıca bir yol’ dedi.

Netflix Games, 2022 yılına iki tane daha oyun ekleyerek toplamda 12 oyunla başladı. Şirketin son eklediği iki oyundan biri Krispee Street olurken diğeri ise Hearthstone tarzı roguelike güverte inşa oyunu Arcanium: Rise of Akhan oldu.

Netflix Games’de Hangi Oyunlar Var?