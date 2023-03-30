Netflix Games TV'lere Geliyor: iPhone'lar Kontrol Cihazı Olacak!

Netflix, rakipleri Disney Plus ve Amazon Prime Video'ya müşteri kaybettiği dönemde, yeni sektörlerde şansını deneyerek eski günlerine dönmenin yollarını arıyor Sızıntılara göre Netflix Games TV'ye gelebilir ve kontrol cihazı olarak iPhone'lar kullanılabilecek.

Netflix Games adıyla bilinen oyun kütüphanesi, 2021 yılında başlatıldı. Şirketin oyuncuların iPhone'larını kontrol cihazı olarak kullanmalarına izin verme özelliği üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bu özellik için ayrı bir çalışma yapıldığı ve uygulamadaki kodlardan anlaşıldığı iddia ediliyor.

Netflix Games'in yakında TV'lere gelmesi için çalışıldığına dair işaretler var. Bu sayede oyunların sayısı da bir hayli artacak.

iPhone'lar Kontrol Cihazı Olarak Nasıl Kullanılacak?

Netflix'in iPhone'ları kontrol cihazı olarak kullanılması fikri esasında yeni bir düşünce değil. Apple, Apple TV'deki belirli oyunlar için Apple Remote ile basit bir kontrol cihazı olanağı sağlıyor ancak Netflix'in bu özelliği nasıl işleyeceği henüz net değil.

Peki ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.