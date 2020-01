Ghost in the Shell serisi 2017'de filmi çekilmiş olan ünlü bir manga ve anime serisi. Pek çok hayrana sahip olan Ghost in the Shell’in yeni anime serisi Netflix’te yayınlanacak. Seri ile ilgili olarak Netflix, Ghost in the Shell'in yeni fragmanını yayınladı.

Ghost in the Shell: SAC_2045 ismini taşıyan serinin, bu yılın nisan ayında yayınlanması bekleniyor. Fragmandan görüldüğü kadarıyla Ghost in the Shell: SAC serisinde bulunan Atsushi Nakanaka (Motoko Kusanagi), Akio Takatsuka (Bato) ve Hirota Takaji (Togusa) gibi karakterler yeni seride de yer alıyor. Serinin müziği ise Metal Gear Solid serilerinde Kazuma Jinnouchi ile birlikte çalışmış olan Nobuko Toda tarafından bestelenecek.

3DCG animasyon tarzında yapılan Ghost in the Shell, çizim tarzı ile şimdiye kadar olumlu eleştirilerden çok olumsuz eleştirilere maruz kaldı. Bunun sebebi ise serinin klasik anime tarzının dışına çıkması oldu.

Serinin SAC-2045 ismini almasının sebebi ise 2002’de yayınlanan anime serisinin adının Stand Alone Complex olmasından kaynaklanıyor. Ghost in the Shell: Stand Alone Complex’in yönetmeni olan Kenji Kamiyama, yeni serinin de yönetmeni olarak karşımıza çıkıyor ve bu durum animenin hayranları için oldukça sevindirici oldu.

Serinin Scarlett Johansson’ın başrolünde olduğu 2017 yapımı filmi genel olarak beğenilmemiş olsa da yeni seri, eski animelerin verdiği hazzı verebilirse Netflix ortaya iyi bir iş çıkmasını sağlayabilir.