Netflix Reklamlı Abonelik İçin Google ile Anlaşmaya Çalışıyor

Netflix bu yılın başlarında reklam destekli bir abonelik seçeneği hazırladığını doğrulamıştı ve görünüşe göre şirket Google'ı bu reklamlar için bir ortak olarak görüyor. CNBC, Netflix ve Google'ın yaklaşmakta olan reklam destekli abonelik hakkında görüştüklerini ancak şu anda gelinen noktada hiçbir anlaşmanın sonuçlanmadığını bildirdi.

Kaynaklar CNBC'ye, Netflix'in gelirinin çoğunu reklamlardan sağlayan Google ile görüştüğünü söyledi. The Information tarafından daha önce bildirildiği üzere Netflix reklam satış ortaklıklarını görüşmek üzere Comcast/NBCUniversal ve Roku ile de görüştü. NBC Universal ve Google şimdilik konuyla ilgili yorum yapmayı reddediyor.

Google ile Netflix'in Anlaşması Tarihe Geçebilir

Netflix'in en azından Google'ı akış hizmetinde reklam yayınlamak için potansiyel bir ortak olarak görmesi şaşırtıcı değil ancak şirketin ortaklarıyla anlaşma konusunda hâlâ çok erken aşamalarda olduğu görülüyor. Google eğer bu anlaşmaya uyarsa Netflix'in bugün gezegendeki 1 numaralı akış hizmeti olmaya devam ettiği göz önüne alındığında bu anlaşma oldukça büyük bir anlaşma olarak tarihe geçebilir ancak Google, özellikle video reklamcılığı konusunda fazla deneyime sahip değil çünkü esas olarak web reklamcılığına odaklanıyor.

Google elbette Netflix'ten büyük tek video platformu olan YouTube'daki reklamlara da güç veriyor. Netflix'in ayrıca NBC Universal ve Roku ile görüşmelerde bulunduğu ve Roku'nun tamamen Netflix tarafından satın alındığına dair söylentiler olduğu bildiriliyor.

Gelen son rapora göre Netflix önümüzdeki "iki ila üç ay" içinde bir reklam ortağıyla anlaşmaya çalışıyor.