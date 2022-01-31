Netflix, Haftanın En Çok İzlenen Yapımlarını Açıkladı

Ücretli dijital içerik yayın platformu Netflix, bir süredir en çok izlenenler Top10 listesi yayınlıyor. Bu hafta da Top10 listesine girmeyi başaran yapımları paylaşan Netflix, en çok izlenen içerikleri izlenme saatlerine göre sıralayarak duyurdu. İşte 17-23 Ocak haftasında Netflix’in en çok izlenen yapımları!

Netflix, listeyi toplam oynatma süresine göre sıralayarak haftanın en çok görüntülenen 10 içeriğini listeliyor. Platformdaki en popüler ve izlenen çalışmaları düzenli olarak kamuoyuyla paylaşan Netflix, bu doğrultuda haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekortmeni şeklinde paylaşımlarda bulunuyor.

Netflix’de Bu Hafta En Çok Hangi Yapımlar İzlendi?

Ozark - 77 milyon 10 bin Archive 81 - 70 milyon 980 bin Too Hot to Handle - 41 milyon 100 bin Stay Close - 26 milyon 980 bin Ozark - 24 milyon 480 bin Cobra Kai - 23 milyon 840 bin The Witcher - 22 milyon 640 bin Manifest - 20 milyon 760 bin Cheer - 20 milyon 700 bin Emily in Paris - 18 milyon 240 bin

Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 77 milyon 10 bin izlenme saatiyle Ozark’ın 4. sezonunun ilk bölümü yer alıyor. Geçtiğimiz hafta 7. sırada bulunan ‘Archive 81’ dizisi ise 70 milyon 980 bin saatlik izlenme süresiyle 2. sırada yer alıyor.

Listenin 3. Sırasındaysa 42 milyondan fazla görüntülenmeyle ‘Too Hot to Handle’ın 3. sezonu yer alıyor. 4.lük koltuğunda ise 4 haftadır Top10 listesinde yer alan ve geçen hafta 53 milyon 720 bin saatlik izlenmesiyle 1. sırada olan ‘Stay Close: Limited Series’ bulunuyor.

Listenin en başarıları arasındaysa, 6 haftadır en popülerler arasına girmeyi başaran ‘The Witcher’ın’ 2. sezonuyla Manifest’in 1. Sezonu bulunuyor. Hemen ardındaysa Cobra Kai’nin 4. sezonu yer alıyor.

Netflix Geçen Haftanın Top10 Listesi