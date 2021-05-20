Netflix Haziran 2021 İçerikleri Açıklandı

Netflix Haziran 2021 içerikleri açıklandı. Çok sayıda Netflix kullanıcısının kafasında "Netflix'e haziran ayında hangi içerikler eklenecek?” gibi birtakım sorular oluşmuştu. Netflix Türkiye, YouTube kanalı üzerinden yayımladığı video ile beraber kullanıcıların kafasında oluşan soruları giderdi.

Netflix Haziran 2021 Takviminde Neler Var?

Haziran ayına sayılı günler kala pek çok kullanıcının kafasında "Netflix'e haziran ayında hangi içerikler eklenecek?” ve "Haziran ayında Netflix'e hangi dizi ve filmler gelecek?" şeklinde bazı sorular oluşmaya başlamıştı. Netflix Türkiye, önümüzdeki ay eklenecek içeriklerin bulunduğu bir video yayımladı.

Netflix Türkiye'nin YouTube kanalında yayımlanan 2 dakika 16 saniye uzunluğundaki videoda yer alan haziran içerikleri şu şekilde:

İlk olarak 2020 yılında yayımlanmaya başlayan Feel Good'un ikinci sezonu 4 Haziran tarihinde yayımlanacak. Mae Martin ve Joe Hampson tarafından yaratılan dizinin ilk sezonunda 6 bölüm yer alıyor.

Çizgi romandan uyarlanan Sweeth Tooth isimli dizi, 4 Haziran tarihinde izleyiciler ile buluşacak. Kıyamet sonrası bir dünyada geçen dizinin yapımcı kadrosunda Robert Downey Jr. yer alıyor.

Gezegenimizin Kritik Eşikleri isimli belgesel, 4 Haziran tarihinde popüler dijital yayın platformunun içerik kütüphanesine eklenecek.

Dram türündeki Trajik Orman, 9 Haziran tarihinde Netflix üzerinden yayımlanacak. 1 saat 36 dakika uzunluğundaki yapımın başrol oyuncu kadrosunda Indira Andrewin, Gilberto Barraza ve Gabino Rodríguez yer alıyor.

Kısa süre içerisinde dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olmayı başaran Lupin isimli dizinin ikinci kısmı 11 Haziran'da içerik kütüphanesine eklenecek.

Headspace: İnteraktif Gevşeme Rehberi isimli yapım, 15 Haziran tarihinde popüler dijital yayın servisi üzerinden yayımlanacak.

Ülkemizde çok popüler olan Atiye'nin yeni sezonu 17 Haziran tarihinde izleyiciler ile buluşacak.

Dünya genelinde çok popüler bir dizi olan Elite'ın yeni sezonu 18 Haziran tarihinde dijital yayın hizmeti üzerinden yayımlanacak.

1 saat 49 dakika uzunluğundaki Bir Eksik isimli film, 18 Haziran'da yayımlanacak. Filmin başrol oyuncu kadrosunda Kevin Hart, Alfre Woodard ve Lil Rel Howery yer alıyor.

10. This is Pop

This is Pop isimli yapım, 22 Haziran tarihinde içerik kütüphanesine eklenecek.

The A List isimli gençlik dizisinin yeni sezonu 25 Haziran tarihinde izleyiciler ile buluşacak.

Komedi türündeki animasyon filmi America: The Motion Picture, 30 Haziran tarihinde yayımlanacak.