Netflix HDR10 Sertifikası Alan Yeni Samsung Akıllı Telefonlar

Akıllı telefon ve tabletler film ve dizi izlemek için giderek daha fazla kullanılıyor. Dijital film-dizi izleme platformlarından en popüleri de Netflix. Samsung, Netflix’ten HDR10 sertifikası alan yeni akıllı telefonları paylaştı. Onlarca Galaxy akıllı telefon ve tablet de HD sertifikası aldı.

Yeni piyasaya sürülen Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra ve Galaxy Z Flip, Netflix’in HD ve HDR10 video akışı ve oynatma sertifikasını alan telefonlar arasında. Video akış devi tarafından HD ve HDR10 uyumluluk listelerine yeni eklenen akıllı telefonlar listesinde Galaxy S20 serisi dışında Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10+, Galaxy S10 5G, Galaxy Fold ve Galaxy Fold 5G var.

Netflix’ten HD akış sertifikası alan Samsung telefonlar listesinde Galaxy A ve M modelleri öne çıkıyor. Galaxy A9, Galaxy M10s, Galaxy A60, Galaxy A70, Galaxy A80, Galaxy M40, Galaxy A30s, Galaxy A50s, Galaxy A70s, Galaxy M30s, Galaxy A51, Galaxy A71, Galaxy M21, Galaxy M31 dışında Galaxy Note 10 Lite ve ismini hiç duymadığımız Galaxy XCover 4s ve Pro modelleri, Netflix’ten HD sertifikası alan yeni akıllı telefonlar arasında.

Samsung’un birkaç tablet modeli de Netflix’ten HD video akış sertifikası aldı. Galaxy Tab A, Galaxy Tab A 8.0, Galaxy Tab A S Pen’li, Galaxy Tab Active Pro, Galaxy Tab S5e ve Galaxy Tab S6 Lite, Samsung tabletler arasında.