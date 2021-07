Netflix Hedef Kitlesi Değişikliğine Gitmeyi Planlıyor

Dünyanın en popüler dijital yayın platformlarından biri olan Netflix, hedef kitlesi ile ilgili bir değişiklik yaparak giderek azalmaya başlayan genç izleyici kitlesinden daha yaşlı bir seyirci kitlesine hitap etmeye başlamak istiyor.

Dijital yayın platformu, yeni tip koronavirüsün dünyaya yayılmaya başlamasından bu yana büyük bir ivme yakaladı ve bu zamana kadar inanılmaz bir hızla yükselmeye devam etti. İnsanlar evde kaldığı süre boyunca eğlenmek için Netflix'e güvendi.

Platformun kullanıcı kitlesindeki büyüme oranına bakılacak olursa dijital yayın platformu hızını kaybetmeye başlamış gibi görünüyor. Netflix'in artık daha yavaş yükselmesinin ana nedeni ise genç kitleyi kazanmakta eskisi gibi başarılı olmaması şeklinde yorumlanıyor.

Şirket, genç kullanıcı kitlesini platforma çekmede yeterince başarılı olamadığı için hedeflediği izleyici kitlesinde değişikliğe gitmenin nasıl bir sonuca yol açacağını görmek istiyor. Bu da onu genç izleyici kitlesinden daha yaşlı izleyici kitlesine odaklanmasını sağlıyor.

Netflix, 2011'den bu yana en düşük yeni abone sayısına salı günü paylaştığı ikinci çeyrek raporunda yer verdi. Şirketin yeni abone kazanımından beklentisinin ise yalnızca 1 milyon olduğu belirtildi. Bu sayı, geçen yılla kıyaslandığında inanılmaz bir fark açığa çıkıyor.

Şirket, geçen yıl 37 milyonluk bir abone artışı ile büyük bir rekor kırmıştı. Salgın sırasında eve kapanan insanlar, can sıkıntısı ile başa çıkmak için gözlerini The Crown, The Queens's Gambit ve Bridgerton gibi yapımlara çevirdi. Bu yapımları izlemek isteyen çoğu insan bir Netflix aboneliği aldı. Bu da şirketin küresel kullanıcı kitlesini 200 milyonun üzerine çıkardı.

Netflix Hedef Kitlesi Hakkında İlginç Bir Karar Aldı

Kullanıcı kitlesi açısından dünyanın en büyük dijital yayın platformu olmaya devam eden Netflix, abone artışındaki yavaşlama sorununu çözüme kavuşturmak için yeni bir çözüm yoluna başvuruyor. Şirket, 35 ile 44 yaşlarının arasındakileri zaten büyük ölçüde kazandı. Netflix'in sıradaki hedefinde 40 ila 54 yaş grubunu kazanarak büyük bir ilerleme kaydetmek var.

Ampere'den medya analisti Richard Broughton, Netflix'in aksiyon, korku gibi yapımlardan ziyade yaşlı seyirci kitlesinin daha çok ilgisini çekebilecek olan suç yapımlarına ve belgesellere daha ağırlık vereceğini ifade etti.