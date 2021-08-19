Bazı Netflix Hesapları Dark Web'de 4 TL'ye Satışa Çıkarılmış Olabilir

Bazı Netflix hesapları Dark Web'de 4 TL gibi bir fiyatla satışa çıkarılmış olabilir. Dijital yayın platformlarına yönelik ilgi artışının farkında olan siber dolandırıcılar, kullanıcıların hesap bilgilerini çalmak ve Dark Web'de satışa çıkarmak için çeşitli yollara başvurmaya devam ediyor.

Netflix kullanıcılarını hedef alan siber suçlulara karşı oldukça dikkatli olunması gerektiğini belirten Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, kullanıcıları Netflix hesap güvenliği konusunda uyardı.

Netflix Hesapları Dark Web'de Satışa Çıkarılıyor

Ücretsiz Netflix hesabı ile kullanıcıları hedef alan siber suçlulara karşı uyarıda bulunan Akkoyunlu, "Çalıntı bir hesap kullanmadığınız sürece ücretsiz Netflix hesabı diye bir şey yoktur. Dark Web çok sayıda yasa dışı faaliyete ev sahipliği yapıyor ve bunun büyük bir kısmı saldırıya uğramış veya güvenliği ihlal edilmiş hesapların satışından oluşuyor" dedi.

Dijital yayın platformlarına olan ilginin her geçen gün artmasını fırsat bilen siber suçlular, kullanıcı bilgilerini çalmak için her yola başvuruyor. Hesap şifresi paylaşımı konusunda kullanıcıları uyaran Akkoyunlu özellikle iki faktörlü kimlik doğrulamaya sahip olmayan Netflix'te mutlaka benzersiz şifrelerin kullanılması gerektiğini belirtti.

Akkoyunlu ayrıca siber suçluların kullandığı bazı yöntemleri de sıraladı. Bunlardan birinin çeşitli ihlallerden yoluyla sızdırılan kimlik bilgileri ile oturum açmak olduğunu belirten Akkoyunlu, "Günümüzde birçok kişinin aynı şifreyi birden fazla hesapta kullanması, olası bir veri ihlali kurbanı olma durumunda Netflix hesabı gibi diğer çevrim içi hesapların da ihlale uğraması anlamına geliyor" sözlerini kullandı.

Çalıntı kredi kartlarına dikkat çeken Akkoyunlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Daha doğrudan bir başka yol da çalıntı kredi kartlarını kullanarak yeni hesaplar oluşturmak ve kart bilgilerini ele geçirmek için kullanıcıları hediye kartlarına yönlendirmek. Tabii ki, Dark Web insanların bu hediye kartlarını da satın almasına izin veriyor."

Akkoyunlu, başka çokça kullanılan bir yöntemin de sahte hediye kartları olduğunu ifade etti. Bu dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini, aksi takdirde kullanıcıların hem kredi kartı bilgilerinin hem de Netflix hesap bilgilerinin ele geçirilebileceğini belirten Akkoyunlu, Netflix hesap güvenliğini sağlamak için birkaç öneride bulundu.

Netflix Hesap Güvenliği İçin Neler Yapılmalı?