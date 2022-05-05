Netflix Hissedarları Şirkete Dava Açtı

Popüler akış platformu Netflix bir süredir abone kaybı nedeniyle yaşadığı problemlerle boğuşuyor. Hızla abone kaybeden platform, abone kaybının nedeni olarak aile paylaşımını suçlamıştı. Daha sonra içeriklerine reklam eklemeyi de düşünen Netflix'in geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor.

Tabii bu noktada Netflix'in ilgilenmesi gereken başka bir sorun var. Hissedarlara şirketteki durumun iyiye gittiğine dair yalan yanlış bilgiler verdiği iddia edilen Netflix bugün hissedarları tarafından dava edildi. Salı günü San Francisco bölge mahkemesinde açılan davada hissedarlar Netflix'in kendilerine 6 ay boyunca doğruları aktarmadığını ve abone sayısındaki düşüşü gizlediğini belirtti. Hissedarlar Netflix'in bu duruma gelmesinin en büyük sebebi olarak Netflix'in dürüst olmamasını iddia ediyor.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında 691 dolar olan hisse fiyatı, geçtiğimiz Nisan ayının sonlarında 226 dolara kadar düştü. Bugün ise 195 dolar dolaylarında seyrediyor. Netflix'in bu düşüşü engelleyememesi gelecekte başka sorunlara da yol açacak gibi görünüyor.

Netflix Hissedarları Mahkemede Hakkını Arıyor

Hissedarlar açtıkları davada 19 Ekim 2021 ile 19 Nisan 2022 arasında Netflix hisselerine sahip yatırımcılara tazminat ödenmesini istiyor. Şimdilik istenen tazminat miktarı belli değil ama Netflix'in bu tarihler arasındaki düşüşü göz önünde bulundurulduğunda hissedarların kaybı fazlasıyla büyük.

Hissedarlar ayrıca bu davanın "toplu dava" statüsüne geçmesini istiyor. Birçok hukuk firmasının da desteğini alan hissedarlar mahkemeden çıkacak kararı bekliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Netflix gelecekte bu durumdan kurtulabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.