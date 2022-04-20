Netflix Hızla Abone Kaybediyor ve Aile Paylaşımını Suçluyor

Şirketin bugünkü kazanç sonuçlarında açıkladığı abone sayılarına göre Netflix, 2022 yılının ilk çeyreğinde on yıldan fazla bir süredir ilk kez abone kaybı yaşadı. Netflix toplamda 200.000'den fazla abone kaybetti ve bu kayıplar devam edecek.

Netflix, 2022'nin ilk çeyreğinde 2,5 milyon abone kazanmayı bekliyordu ancak bu hedefi tutturamadı. Rusya'dan hizmetlerini çekmeleri 700.000 aboneye mal oldu ve bu kayıp olmasaydı bile tahminlerinin her hâlükârda altında kalacaktı.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da Netflix, son fiyat değişiklikleri nedeniyle 600.000 müşterisini kaybetti. Netflix, bu abone kaybının beklendiğini ve beklentiler doğrultusunda olduğunu söyledi. Hissedarlara yazdıkları bir mektupta, gelir artışının "önemli ölçüde yavaşladığını" ve şirketin düşüşün nedenleri olarak "çok sayıda hanenin hesaplarını paylaştığı" ve "rekabet" olduğunu söyledi. Netflix, 222 milyon ödeme yapan hanenin, abonelikleri bulunmayan ek 100 milyon hane ile hesaplarını paylaştığını iddia ediyor.

Netflix Aile Paylaşımını Engellemenin Yollarını Arıyor

Netflix ileriye dönük olarak "haneler arası paylaşımın daha etkili para kazanmasını" uygulamayı planladığını söyledi ve bu da Netflix'in yakında hesap paylaşımını önlemek için önlemler alacağını gösteriyor. Netflix, Mart ayında Netflix hesaplarını hane dışındaki kişilerle paylaşanlar için ek bir ödeme yöntemini test etmeye başlamıştı.

Netflix'in mevcut test pazarları olan Şili, Kosta Rika ve Peru'da müşteriler, hesaplarını evlerinin dışından iki kişiyle paylaşmak için ekstra bir ücret ödüyorlar. Test başlatıldığında Netflix, diğer ülkelerde değişiklik yapmadan önce "bu iki özelliğin faydasını kavramak" için çalıştığını söyledi.

Netflix'in içerik kalitesine göre ücret alan tek akış hizmeti olduğunu belirtmekte fayda var. Şirket 2022 yılının ikinci çeyreğinde 2 milyon abone daha kaybetmeyi bekliyor. Devam eden kayıpları azaltmak için Netflix eş CEO'su Reed Hastings, şifre paylaşımının önüne geçmeye ek olarak, şirketin bir veya iki yıl içinde daha uygun fiyatlı, reklam destekli bir plan düşündüğünü söyledi.