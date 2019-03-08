Netflix'i Chrome ve Firefox Üzerinde İzliyorsanız Bu Detaya Dikkat Edin

Dünyanın en çok kullanılan çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Netflix, yaptığı anlaşmalardan ötürü bazı internet tarayıcıları üzerinde 1080p izleme desteği sunmuyordu. Bu sebeple Netflix’i Chrome ya da Firefox üzerinde kullanıyorsanız ve çözünürlüğün yeterli olmadığını düşünüyorsanız, problem tarayıcınız olabilir.

Netflix bir süredir Windows işletim sisteminde çalıştırılan Chrome ve Firefox üzerinden içeriklerini izlemek isteyenlere 720p’nin yukarısında çözünürlük sunmuyordu. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada tarayıcılardan izlenebilecek en yüksek çözünürlük hemen aşağıdaki gibi sıralanmıştı.

Google Chrome (Windows’ta 720p, ChromeOS’te 1080p)

Firefox 720p’ye kadar

Opera 720p’ye kadar

Safari 1080p’ye kadar

Microsoft Edge 1080p’ye kadar

Internet Explorer 1080p’ye kadar

Netflix nasıl 1080p izlenir?

İnternet üzerinde çarelerin tükenmediği de bir gerçek! Netflix’i Chrome ve Firefox üzerinden 1080p izlemenin de yolları bulunuyor. Bunun için her iki tarayıcı için hazırlanan eklentileri kullanabilir ve sorunsuz şekilde 1080p çözünürlüğe kadar ulaşabilirsiniz.

Buna rağmen Netflix üyeliğinizin 2 ekran ve HD desteği olan türde olduğundan emin olmanız gerekiyor! Eğer üyeliğinizi HD aldıysanız, Netflix, Chrome ve Firefox Üzerinde Nasıl 1080p İzlenir? başlıklı blog yazımızda işlemi nasıl yapacağınızı görebilirsiniz.

Hemen aşğıda yer alan Netflix 1080 eklentisini tarayıcınıza kurmak suretiyle Netflix’i hemen Chrome ve Firefox üzerinde 1080p izlemeniz de mümkün.