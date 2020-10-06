Netflix İçerikleri Bulmak Artık Çok Daha Kolay Olacak!

Dünyanın en çok kullanılan dijital yayın platformlarından Netflix'te film ve dizi sevenleri yeni veya her seyircinin kesinlikle kontrol etmesi gereken içerikleri bulmak çok daha kolay bir hal alıyor. Peki, Netflix'in kullanıcı deneyimini geliştirmek için getireceği özellik nasıl bir özellik olacak? Netflix içerikleri bulmayı kolaylaştırmak için yapılan düzenleme ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Netflix İçerikleri Bulmak Artık Sorun Olmayacak

Yeni tip koronavirüs salgını ile beraber kullanım oranında da önemli miktarda bir artışın meydana geldiği sayılı dijital yayın platformlarından Netflix, dijital yayın platformunda kullanıcı deneyimini geliştirmek için birtakım yenilikler gerçekleştiriyor. Netflix kullanıcıları artık film ve dizi keşfetmek için kullanabileceği yeni bir araca daha sahip oluyor ancak yeni özelliğin sadece belirli bir kullanıcı kesimine hitap etmesi bekleniyor.

Dijital yayın platformu Netflix, yaptığı açıklamada, dijital yayın platformda yer alan içeriklerin daha fazla kullanıcı tarafından keşfedilmesini sağlamak ve Netflix'te barındırılan içeriklerden haberdar olamayan kullanıcıların önüne daha fazla içerik getirmek için yeni bir özelliği tanıttı. Netflix tarafından yapılan açıklamada dijital yayın platformuna yeni bir sekmenin daha ekleneceği duyuruldu.

Netflix tarafından eklenecek "Yeni & Popüler" isimli yeni sekme, dijital yayın platformunu kullanan kişilere o andan itibaren 15 ila 365 gün içerisinde izlenebilecek içeriklerin bir ön izlemesinin gösterilmesini sağlıyor. Özelliğin testlerinin nisan ayında başladığını ve özelliğin geliştirme işlemlerinin o zamandan bu zamana hız kesmeden devam ettiği söyleniyor. Şirketin yaptığı açıklamalara göre kullanıcıların Netflix içerikleri bulmasını kolaylaştırmak için getirilecek bu özellik yalnızca televizyonlarda kullanılabilecek.

Şirket, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde 10 milyon abone kazanarak inanılmaz bir ilerleme kaydetmişti ancak şirketin büyümesinin beraberinde kullanıcıları tutma gibi sorunlar geldi. Şirketin yeni hamlesinin kullanıcıları dijital yayın platformunda daha fazla tutmaya yönelik olduğu tahmin ediliyor.