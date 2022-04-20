Netflix, İçeriklerine Reklam Eklemeye Hazırlanıyor

Abonelerdeki büyük kayıplardan ve şifre paylaşımından olumsuz etkilendiği iddia edilen Netflix, abone tabanını büyütmek ve daha fazla para kazanmak için reklam tabanlı bir model sunmayı planlıyor.

Netflix yıllardır böyle bir seçenekle ilgilenmediğini dile getiriyordu ancak şirketin en son kazanç brifingi sırasında kurucu Reed Hastings nihayet bunu yapmanın zamanının gelebileceğini söyledi. Henüz hiçbir şey onaylanmadı ancak Netflix, abonelik tabanlı bir teklifin yanı sıra reklam tabanlı bir seçenek sunma konusunda şimdiden adımlar atmaya başladı gibi görünüyor.

Hastings konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Daha düşük bir fiyata abonelik almak isteyen ve reklama toleransı olan tüketicilerin istediklerini elde etmelerine izin vermek gayet mantıklı. Ayrıca reklamlı aboneliklerle daha ucuz fiyatlar sayesinde yeni kullanıcılara erişebileceğiz."

Netflix Reklamlı Üyeliğin Kısa Vadede Yarardan Çok Zarar Sağlayacağını Düşünüyor

Hastings ayrıca potansiyel bir reklam tabanlı üyeliğin şu anda Netflix'in finansal sorunları için "kısa vadeli" bir düzeltme olmayacağını belirtti. Hatta tam aksine reklam tabanlı üyeliği hemen sunmanın Netflix'in mali durumunu daha da kötüleştirebileceğini çünkü mevcut abonelerin premium üyeliklerine bağlı kalmak yerine daha düşük fiyatlı üyeliği tercih edebileceklerini söyledi. Netflix'ten Gregory Peters ise reklam tabanlı bir Netflix üyeliğinin "daha fazlasını keşfetmek istediğimiz heyecan verici bir fırsat" olduğunu söyledi.

Netflix son zamanlarda fiyatlarını artırmıştı ve hemen ardından son üç ayda 200.000 abone kaybetti ve önümüzdeki aylarda 2 milyon abonelik daha kaybedeceği tahmin ediliyor.