Netflix İki Milyar Dolar Borç Alacak!

Netflix orijinal programlar, içerik satın alma işlemleri, yatırımlar ve daha fazlası için iki milyar dolar borç alacak.

Rakipler Hazırlıklarını Sürdürüyor

Geçtiğimiz günlerde üçüncü çeyrek finansal raporu hakkında açıklama yapan Netflix, bu çeyrekte 5,24 milyar dolar gelir elde ettiğini duyurmuştu. Şirketin yaz dönemi içerisinde abone sayısında düşüş yaşanmasına rağmen yatırımcılar bu durumu göz ardı etmiş ve hisse değerleri yükseliş göstermişti.

Ancak şirketin önümüzdeki yıllarda önemli sorunlarla karşı karşıya kalacağını söyleyebiliriz. Pazara giriş yapmaya hazırlanan Disney+ ve Apple TV+, önemli stratejiler ile rakiplerinden müşteri çekmeye çalışacaktır.

Tabii müşteriler böyle düşünmüyor olabilir, bu konu hakkında yapılan araştırmayı okumak için buraya tıklayabilirsiniz. Neyse, devam edelim.

Bu platformlar kendi başlarına Netflix'i devirmek için yeterli güce sahip olmasalar da, birlikte hareket edip temel kitleyi kendi bünyelerine çekebilme şansına sahip. Netflix CEO'su Reed Hastings de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Disney+ servisinin "büyük bir rakip" olacağını söylemişti.

Bu Yıl İkinci Borcunu Alacak

Bu duruma karşı koymak isteyen Netflix, müşterileri kendi bünyesinde tutacak yeni yapımlar üzerinde çalışmak durumunda ve bu durum biraz pahalıya mal olabilir. Bu noktada şirket borç alma yoluna gideceğini açıkladı.

Bugün yapılan duyuruda Netflix, iki milyar dolar borç alacağını resmi olarak duyurdu. Bu borç ile elde ettiği geliri; içerik kazanımı, üretim ve geliştirme, sermaye harcamaları, yatırımlar, işletme sermayesi, potansiyel kazanımlar ve stratejik işlemler için kullanacağını duyuran şirket, yaptığı açıklamanın ardından hisse değerlerinde küçük bir düşüş yaşadı.