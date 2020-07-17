Netflix İkinci Çeyrek Gelirleri Açıklandı: Beklentileri Karşılamadı

Son zamanlarda hepimizi eve hapseden yeni tip koronavirüs sebebi ile Netflix başta olmak üzere pek çok platformda ani bir sıçrama yaşandı. Nitekim analistler tüm bu servislerin rekor seviyede işler yapmasını öngörüyordu. Öte taraftan açıklanan finansal raporlara göre Netflix ikinci çeyrek gelirleri beklenen seviyenin altında kaldı.

Netflix İkinci Çeyrekte Ne Kadar Kazandı?

Netflix tarafından açıklanan finansal raporlara göre şirket Nisan 2020 ve Haziran 2020 arasındaki dönemi kapsayan ikinci çeyrekte 6,15 milyar dolar gelir elde etti. Bu gelirin 1,36 milyar dolar tutarındaki kısmı işletme geliri olarak sınıflandırılırken net gelir ise 720 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu arada şirketin hisse değerleri bu üç aylık dönemde hisse başına 1,59 dolar yükseldi.

Şirket üçüncü çeyrek hakkındaki bazı tahminleri ve beklentileri de yatırımcılar ile paylaştı. Buna göre Temmuz 2020 ve Eylül 2020 arasındaki dönemi kapsayan üçüncü çeyrekte 6,33 milyar dolar gelir, 1,25 milyar dolar işletme geliri ve 954 milyon dolar net gelir bekleniyor. Bu dönemde şirketin hisse değerlerinin ise 2,09 dolar yükselmesi hedefleniyor.

Yeniliklerin Ardı Arkası Kesilmiyor

Netflix, bünyesine daha çok kullanıcıyı çekebilmek adına son zamanlarda pek çok yeniliğe imza atıyor. Buna ek olarak pandemi sebebi ile evde kalan milyonlarca kişinin de Netflix ve benzeri platformlara yöneldiğini göz önüne alırsak servisin beklediği dönüşü alamadığını söyleyebiliriz. Peki siz açıklanan finansal raporlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.